Alito y las adivinanzas

Y el que dicen que anda jugando a los acertijos es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, después de que, en una reunión con miembros del partido lanzara la pregunta sobre qué personaje del tricolor tendría las tablas para competir por la Presidencia en 2030. Nos cuentan que ahí tenía en el misterio a sus correligionarios cuando comenzó a describir las características de aquella persona que, según él, le arrebatará el máximo cargo a Morena dentro de cinco años: alguien que tenga carácter, determinación, que sepa resolver, decía Alito, mientras su auditorio intentaba descubrir a quién se refería, hasta que por fin soltó: “¿Saben por qué se preocupan por mí? Yo he sido 12 veces candidato, en distintos espacios de mi vida”, comentó para dar más pistas. “...Y todos los que he competido, los he ganado”, resaltó, dicen que muy seguro de sí, dando a entender que será él y nadie más la opción ganadora del tricolor, donde, subrayó con rojo: “Se acabaron las ocurrencias”. ¿Será?

