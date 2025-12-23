Captan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, en bar de París, Francia

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y acusado de liderar una red de huachicol en México y con orden de captura por la Fiscalía General de la República (FGR), fue captado en un bar de París, Francia

De acuerdo con el periodista Sergio Sarmiento en una publicación en su cuenta X, el empresario Raúl Rocha Cantú fue visto hoy en el Bar Vendome del Hotel Ritz.

Raúl Rocha Cantú hoy en el Ritz de París. pic.twitter.com/Sxq1LQZf60 — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) December 23, 2025

Raúl Rocha Cantú es señalado por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos.

Noticia en desarrollo...

