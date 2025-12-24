¿Una ventana para Saúl Monreal?

El espíritu de la Navidad, nos dicen, también le llegó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien, en un acto de generosidad política —o póngale usted el nombre que mejor considere— y después de haber declarado que el tricolor ya no está para ocurrencias rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030, dejó abierta la puerta para que el senador de Morena Saúl Monreal, considere unirse a los priistas en el ánimo de darle oxígeno a sus aspiraciones por la gubernatura de Zacatecas, una posibilidad prácticamente descartada en la 4T, después de que hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazara su postulación, ya que esto implicaría consentir el nepotismo, pues otro Monreal ocupa actualmente ese cargo. Frente a este contexto, Alito Moreno dijo que no tendría inconveniente en recibir a Saúl, incluso cuando, afirmó, el PRI tiene una gran baraja de opciones para ser competitivo en la elección zacatecana.

