Vigilancia por triplicado en Perú

Y nos cuentan que muchas miradas están puestas en Lima, luego de que el Gobierno de Perú anunciara un refuerzo de la vigilancia en torno a la embajada de México, donde se resguarda Betssy Chávez, exprimera ministra del depuesto presidente Pedro Castillo. Y es que sigue fresco el recuerdo de lo ocurrido en abril de 2024 en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ordenó el asalto de la representación mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en el inmueble. En Perú también quieren detener a Chávez a la que acusan de fraguar el fallido golpe de Estado que le costó el cargo y la libertad a Castillo. Por lo pronto, se conoció que las autoridades de ese país han afirmado que en estos días se acrecienta el riesgo de que la exfuncionaria pueda fugarse y con ello evadir a la justicia de su país que le ha impuesto una pena de 11 años de prisión. Por ello han decidido triplicar la cantidad de agentes que resguardan la embajada. Pendientes.

