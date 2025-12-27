Desde la nieve para Elota

Y el que lleva varios días en medio de la controversia en las benditas redes es el alcalde del complicado municipio sinaloense de Elota, Richard Millán. Y todo porque al edil se le ocurrió subir un mensaje de felicitación por la Navidad desde un sitio cubierto por nieve que no es precisamente su demarcación. Millán, emanado del partido Movimiento Ciudadano, se grabó desde Big Bear, California, enfundando en una gruesa chamarra, gorro y guantes, y mientras atrás se ve cómo la gente desciende alegremente sobre la nieve. Sus gobernados y los usuarios de las benditas redes no le perdonan que exhiba su viaje de placer a Estados Unidos, mientras en Elota lo que hay entre la gente es zozobra por la violencia que ahí se vive. No es la primera vez que se habla de Millán. Ya en el pasado le han cuestionado sus excentricidades y apenas el pasado 15 de octubre se supo que fue víctima de una agresión en la que hubo involucradas incluso armas de fuego. ¿Qué dirá de esto el líder de los naranjas, Jorge Álvarez Máynez?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Claudia presume Aca