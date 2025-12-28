SEP avanzó en salud escolar, nueva infraestructura, becas y ampliación de espacios educativos: Mario Delgado

A la derecha, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; a la izquierda, la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que 2025 fue un gran año para la educación pública y destacó 10 logros para garantizar que la educación sea un derecho y no un privilegio ni una mercancía.

En primer lugar, señaló que la Beca “Rita Cetina”, que benefició a 5.6 millones de estudiantes de secundaria , para 2026 se extenderá a las y los estudiantes de primaria de todo el país.

Como segundo logro, indicó que actualmente hay preparatorias cerca de los hogares de las y los estudiantes, gracias a la construcción de 20 nuevos planteles, la ampliación de 33 más y la reconversión de 35 secundarias que no contaban con turno vespertino. Con lo que se abrieron 37 mil 500 nuevos lugares .

Este 2025 reafirmamos que la educación pública es el corazón del segundo piso de la Transformación. Desde becas que llegan a millones de estudiantes, más preparatorias cerca de casa, escuelas fortalecidas, libros a tiempo y nuevas oportunidades en bachillerato y universidad.… pic.twitter.com/MubiJttiuI — Mario Delgado (@mario_delgado) December 29, 2025

El tercer logro, agregó, fue la implementación de la Estrategia Nacional Vive Saludable, vive feliz, con la que se erradicó la comida chatarra de las escuelas y se revisó a más de 7 millones de niñas y niños para integrar un Expediente Digital de Salud Escolar que contribuya a la prevención. En este marco, invitó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las revisiones.

Mario Delgado expuso que el cuarto logro fue que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) atendió a 68 mil escuelas de Educación Básica y, por primera vez, a 6 mil planteles de Educación Media Superior, lo que permitió que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos y seguros.

El quinto logro, señaló, fue la distribución de más de 150 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), los cuales llegaron oportunamente a todas las escuelas de las 32 entidades del país para el ciclo escolar 2025-2026.

Indicó que el sexto logro fue el arranque del Bachillerato Nacional, con nuevas materias que fortalecen la conciencia histórica, el pensamiento filosófico y las humanidades, así como la incorporación de nuevas carreras como Robótica e Inteligencia Artificial, lo que ha motivado a alumnas y alumnos de nivel Medio Superior a continuar con sus estudios.

El titular de la SEP afirmó que, gracias al trabajo de todas y todos, el séptimo logro fue la ampliación de 126 mil nuevos lugares en Educación Superior, a lo que se suma el octavo logro, con la apertura de ocho nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El noveno logro fue la presentación de la plataforma digital SaberesMx, orientada a garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida. Destacó que esta iniciativa ya cuenta con su primer curso disponible.

Como décimo logro, y en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se concretó el regreso de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en los que participaron más de 20 mil estudiantes.

Finalmente, Delgado aseguró que, de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se continuará trabajando para garantizar el derecho a la educación.

cehr