Sheinbaum se trasladará a Oaxaca para supervisar accidente del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se trasladará a Oaxaca para supervisar de manera directa la atención que se brinda a las víctimas del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, ocurrido el domingo y que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

En ese contexto, la mandataria federal subrayó que las causas del accidente deben esclarecerse “con mucho rigor”, al tiempo que reiteró el compromiso de su administración para atender a las personas afectadas y garantizar la seguridad en la operación ferroviaria.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo detalló que el Gobierno federal actúa bajo tres ejes prioritarios.

El primero es garantizar la atención integral a las víctimas y a sus familiares, labor que ya realizan instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Marina.

Añadió que su visita a Oaxaca tiene como objetivo dialogar directamente con las familias afectadas.

El segundo eje corresponde al esclarecimiento de los hechos, tarea a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la fiscalía estatal y otras instancias.

Al respecto, la presidenta explicó que personal de la FGR ya se encuentra en la zona realizando los peritajes correspondientes y asegurando las cadenas de custodia necesarias para la investigación.

Desde el día de ayer se trasladaron; ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Precisó que también participa la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, la cual, por norma, debe llevar a cabo una revisión técnica del caso.

El tercer punto, enfatizó Sheinbaum, es garantizar la seguridad de las operaciones del Tren Interoceánico, para lo cual la Agencia Reguladora deberá realizar una revisión conjunta con la Secretaría de Marina, a fin de certificar que la infraestructura se encuentre en condiciones óptimas antes de reanudar el servicio.

Vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad. Atención a las víctimas y sus familiares, análisis riguroso de lo ocurrido y garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico Claudia Sheinbaum, presidenta de México



