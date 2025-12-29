Marina reporta que un cuerpo de víctima de incidente del Interoceánico sigue sin ser localizado; refuerza búsqueda

Titulares del IMSS-Bienestar, Marina e IMSS en enlace desde la Conferencia del Pueblo.

El cuerpo de una de las 13 víctimas mortales que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico aún no ha sido rescatado, por lo que continúan los operativos para poder sustraer sus restos, informó el secretario de Marina, Raymundo Morales.

El accidente ocurrió sobre la línea 1 del Tren Interoceánico, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde una de las locomotoras se descarriló y provocó que cuatro vagones salieran de las vías. El primero se deslizó sobre un talud a 6.5 metros de profundidad, el segundo quedó suspendido y los otros dos no registraron daños, detalló el funcionario.

Durante su informe vía enlace en la conferencia presidencial, el almirante señaló que 12 de las 13 personas fallecidas ya fueron localizadas, mientras que una más permanece en labores de rescate.

Lamentablemente el fallecimiento de 13 personas. De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en la labor de rescate Raymundo Morales, secretario de Marina



Precisó que de los 250 pasajeros que viajaban en el tren, nueve recibieron atención médica en el sitio y 109 fueron trasladados a hospitales, de los cuales 44 permanecen hospitalizados en unidades del estado de Oaxaca, con apoyo de la Defensa Nacional, Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Cruz Roja.

Respecto a la investigación para determinar las causas del descarrilamiento, recordó que el caso está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que realizarán la evaluación técnica del accidente.

Indicó que el área se mantiene bajo cadena de custodia y se revisará el registrador electrónico de la locomotora, el cual permitirá conocer datos clave como velocidad, posición del acelerador, presión de frenos y dirección de avance, entre otras señales críticas.

Su finalidad es similar a la de una caja negra de vuelo Raymundo Morales, secretario de Marina



Para las labores de búsqueda se desplegaron 360 elementos navales, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron, en coordinación con bomberos de Matías Romero, Oaxaca.

El secretario añadió que, previo a la salida del tren, se siguieron protocolos bajo estándares internacionales, y el operador reportó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas.

Asimismo, informó que existen dos pólizas de seguro: una para pasajeros, que cubre responsabilidad civil, muerte accidental, gastos médicos y funerarios, y otra para el equipo ferroviario e infraestructura.

Finalmente, el almirante expresó su pésame a los familiares de las personas fallecidas en este accidente.

