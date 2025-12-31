Chelas del bienestar

El que saltó al estrellato viral en redes sociales —y no de la mejor forma— fue el alcalde de Amacuzac, Morelos, Noé Reynoso Nava, quien, comentan, se nota que no tiene a los mejores asesores, después de la puntada que se le vio decir a los habitantes de su municipio en vísperas de la fiesta patronal, a quienes prometió invertir 490 mil pesos para comprar mil charolas de cerveza, destinadas al “bienestar” de la gente que se congregará para disfrutar de la tradicional cabalgata. Se precisa que este mensaje no fue ninguna improvisación o chispoteo emocional del edil, nada de eso, todo fue grabado en un video dirigido a la ciudadanía, en el que el petista incluso mostró las latas que estaban listas para repartirse. “Nos la vamos a pasar muy a gusto, vénganse el día 12 (de enero), miren (para) esos cabalgantes que les gusta echar un buen refrigerio”, dijo el munícipe, cuya figura, por cierto, ha sido cuestionada por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, incluso, nos recuerdan, en 2015, poco antes de concluir su primer mandato, fue destituido tras negarse a pagar un laudo laboral de más de 1.1 millones de pesos. ¡Caray!