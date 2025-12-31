La ruta necesaria para recuperar el Interoceánico

Y a pesar de las presiones contra el Gobierno tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico, nos dicen, la Presidenta Claudia Sheinbaum no pierde el temple y la firmeza sobre cómo se debe responder en medio de una tragedia como ésta, en la que murieron 13 personas. La mandataria no sólo se ha pronunciado por reparar el daño a deudos y lesionados, sino que ha exigido una investigación con rigor, responsable y transparente por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, y, muy importante, ha dado pasos más adelante para ordenar que, apenas terminen las pesquisas, se contrate a una certificadora independiente y extranjera que evalúe las condiciones de esta ruta ferroviaria, una de las más importantes del país, tomando en cuenta que se ha promovido como alternativa al Canal de Panamá, con el fin de que su restablecimiento se dé en un marco de confianza y certeza.