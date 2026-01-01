Calendario SEP: ¿cuándo es el regreso a clases este 2026?

Te contamos cuándo es el regreso a clases en 2026.

Tras las celebraciones decembrinas y el Día de Reyes, en los próximos días millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas para continuar con el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el regreso a clases será el próximo lunes 12 de enero, cuando terminan las vacaciones de invierno, que iniciaron el lunes 22 de diciembre de 2025.

Aunque el ciclo escolar debería reanudarse el miércoles 7 de enero, estudiantes de educación básica tendrán unos días adicionales de descanso, ya que del 7 al 9 de enero se llevarán a cabo los talleres intensivos para personal directivo y docente .

SEP: Todos los puentes y días de descanso en 2026

El calendario de la SEP contempla 185 días de clases, hasta el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes del concluir el ciclo lectivo, estudiantes de educación básica podrán disfrutar de cuatro puentes, dos días de descanso y un periodo vacacional:

Viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero , por el aniversario de la Constitución de 1917

Viernes 13 al lunes 16 de marzo , por el Natalicio de Benito Juárez

​ Vacaciones de Semana Santa : del lunes 30 de marzo al lunes 13 de abril

Viernes 1 de mayo al domingo 3 de mayo , por el Día del Trabajo

Martes 5 de mayo , cuando se conmemora la Batalla de Puebla

​ Viernes 15 de mayo , por el Día del Maestro

Viernes 3 al domingo 5 de julio, por el registro de calificaciones

¿Cuáles son los viernes de Consejo Técnico para 2026?

El calendario marca las sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar (CTE), contempladas para el último viernes de cada mes y que serían los siguientes:

30 de enero, puente hasta el lunes 2 de febrero

27 de febrero

27 de marzo, se juta con las vacaciones de Semana Santa

29 de mayo

26 de junio

