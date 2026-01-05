Denuncia por el trenazo

Todo indica que, pese a que el Gobierno de México se ha comprometido a apoyar integralmente a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre pasado, aún persiste la inconformidad entre algunos afectados. Este lunes 5 de enero, un grupo de víctimas acudirá a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para presentar una denuncia penal contra constructoras, contratistas y servidores públicos a quienes consideran responsables del accidente. Acompañados por su equipo legal, según se informó, expondrán las fallas graves que, señalan, han sido detectadas en la construcción, supervisión y operación de la Línea Z, así como sus exigencias de justicia y reparación del daño. Habrá que ver a quién con nombre y apellido señalan, nos hacen ver, y cómo es recibida la denuncia por parte de la autoridad. Mientras la investigación oficial corre para determinar técnicamente las causas del accidente. Pendientes.

