Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 6 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Uva verde: $79.00 por paquete

Uva roja: $59.00 por paquete

Pera De Anjou: $44.90 el kilo

Papaya Maradol: $44.90 el kilo

Tejocote: $39.90 el kilo

Fresa: $95.00 la pieza

Jicama: $32.90 el kilo

Melón: $29.90 la pieza

Mandarina: $39.90 el kilo

Caña: $22.90 el kilo

Manzana Gala: $34.90 el kilo

Naranja a granel: $14.50 el kilo

Papa Blanca: $29.90 el kilo

Carnes, Pollo y Pescados

Romeritos: $12.00 el kilo

Pavo natural Butterball: $79 el kilo

Pavo natural Marketside: $79 el kilo

Bacalao desmenuzado Marketside: $359 el paquete

Tortas de papa: $99.00 el kilo

Bistec de res: $256.00 el kilo

Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Pechuga de pollo sin piel: $169.00 el kilo

Molida de cerdo: $120.00 el kilo

Molida de res 90/10: $229.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete

Filete tilapia: $122.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza : $249.00 el kilo

Filete de atún fresco: $359.00 el kilo

Pechuga sin piel con hueso: $169.00 el kilo

