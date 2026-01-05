¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 6 de enero

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Freepik
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Uva verde: $79.00 por paquete
  • Uva roja: $59.00 por paquete
  • Pera De Anjou: $44.90 el kilo
  • Papaya Maradol: $44.90 el kilo
  • Tejocote: $39.90 el kilo
  • Fresa: $95.00 la pieza
  • Jicama: $32.90 el kilo
  • Melón: $29.90 la pieza
  • Mandarina: $39.90 el kilo
  • Caña: $22.90 el kilo
  • Manzana Gala: $34.90 el kilo
  • Naranja a granel: $14.50 el kilo
  • Papa Blanca: $29.90 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

  • Romeritos: $12.00 el kilo
  • Pavo natural Butterball: $79 el kilo
  • Pavo natural Marketside: $79 el kilo
  • Bacalao desmenuzado Marketside: $359 el paquete
  • Tortas de papa: $99.00 el kilo
  • Bistec de res: $256.00 el kilo
  • Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo
  • Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin piel: $169.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $120.00 el kilo
  • Molida de res 90/10: $229.00/kg
  • Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete
  • Filete tilapia: $122.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $249.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $359.00 el kilo
  • Pechuga sin piel con hueso: $169.00 el kilo

