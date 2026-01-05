Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 6 de enero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 6 de enero te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Uva verde: $79.00 por paquete
- Uva roja: $59.00 por paquete
- Pera De Anjou: $44.90 el kilo
- Papaya Maradol: $44.90 el kilo
- Tejocote: $39.90 el kilo
- Fresa: $95.00 la pieza
- Jicama: $32.90 el kilo
- Melón: $29.90 la pieza
- Mandarina: $39.90 el kilo
- Caña: $22.90 el kilo
- Manzana Gala: $34.90 el kilo
- Naranja a granel: $14.50 el kilo
- Papa Blanca: $29.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Romeritos: $12.00 el kilo
- Pavo natural Butterball: $79 el kilo
- Pavo natural Marketside: $79 el kilo
- Bacalao desmenuzado Marketside: $359 el paquete
- Tortas de papa: $99.00 el kilo
- Bistec de res: $256.00 el kilo
- Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin piel: $169.00 el kilo
- Molida de cerdo: $120.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $229.00/kg
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $218.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $218.00 el paquete
- Filete tilapia: $122.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $249.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $359.00 el kilo
- Pechuga sin piel con hueso: $169.00 el kilo
