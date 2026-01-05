Optimismo morenista, pero…

Quien arranca el año con optimismo es la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, quien ya adelantó que el método de la encuesta será el que se aplique en su partido para definir candidaturas este año rumbo a los comicios intermedios que tendrán lugar el siguiente. Considera la dirigente guinda que “nuestro movimiento es el más fuerte del mundo por tres razones fundamentales: hay unidad interna, contamos con el respaldo del pueblo y porque tenemos a los dos mejores ejemplos: la Presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador”. El reto para su movimiento será, sin embargo, el de hacer que prevalezca la unidad entre aspirantes que son compañeros del mismo movimiento, y alistan en varios estados baterías para darse con todo en pos de obtener una candidatura. Y a eso habrá que agregar el desafío de conciliar con los partidos aliados, porque resulta que buscarán tajadas mayores del pastel del poder. Además habrá que ver qué tan bien librados salen de la reforma electoral. Atentos.

