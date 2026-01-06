Godoy recluta a perfil académico

Nos dicen que Ernestina Godoy ha querido darle un tono más académico a la Fiscalía General de la República, en aras de presentar un rostro más serio y riguroso de la procuración de la justicia. Y es que ayer se supo que designó al catedrático de la UNAM Raúl Armando Jiménez, como nuevo fiscal especializado de Control Competencial, cargo que lo convierte en automático en su segundo al mando. Nos enteramos no por la fiscal, sino porque la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, de la que Jiménez es profesor, se apresuró a felicitarlo por su nueva encomienda que implica que, entre otras funciones, supla las ausencias de Godoy. Lo que nos hacen ver es que no sólo se trata de un fichaje meramente extraído de los cubículos universitarios, sino que ya cuenta con una amplia trayectoria de trabajo con la fiscal, lo que le adhiere ese necesario componente de confianza: fue su adjunto en la Consejería Jurídica de la Presidencia y, antes, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad.

TE RECOMENDAMOS: Este año padrón crecerá Gobierno anuncia un billón de pesos en Bienestar 2026