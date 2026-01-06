Mantienen presión los del sombrero

Lo dijo y lo cumplió. Se comenta que ayer el diputado local de Michoacán Carlos Bautista Tafolla entabló contacto con autoridades estadounidenses a las que pidió que metan mano en las investigaciones sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aun cuando expresó su confianza en que el Gobierno mexicano encuentre a los autores intelectuales de ese crimen —ya hay una decena de detenidos por el caso, hay que decirlo—, el legislador, quien es miembro del Movimiento del Sombrero, fundado por el edil asesinado, quiso cumplir con su promesa de tocar la puerta en el extranjero. “¡Lo logramos!”, expresó tras anunciar que había hecho llegar su solicitud a Washington. Y no sólo eso, también anunció una serie de alianzas con paisanos que viven en Estados Unidos y que quieren donar equipos médicos. Dice que él se encargará de que lleguen a personas que más lo necesitan. El sombrero se está moviendo.

