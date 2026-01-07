¿Darán la autorización?

Y nos piden no perder de vista lo que finalmente ocurra en el Senado de la República, que preside Laura Itzel Castillo, con una solicitud para que elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan entrar al país para participar en un evento que lleva por nombre “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Se trata de 19 integrantes de la Fuerza de Operaciones Especiales y 10 más del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos”. La solicitud, que también considera la salida de elementos castrenses mexicanos para que participen en adiestramiento en el vecino país, debe ser aprobada por la Comisión de Marina de la Cámara alta. Ya se verá si las acciones militares que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela inciden de alguna manera en este asunto. La decisión está en manos de la mayoría.