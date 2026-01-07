Gobierno de México afirma que amplió meta de bachillerato a 150 mil nuevos lugares

El titular de la SEP esta mañana en Palacio Nacional.

El Gobierno federal ajustó al alza su meta de creación de nuevos espacios educativos en nivel medio superior, pasando de 120 mil a 150 mil lugares durante la actual administración, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la presentación de los avances del bachillerato nacional, que se realizó en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se trata de construir más espacios que no se queden jóvenes sin la posibilidad de estudiar porque no hay escuelas suficientes”, explicó Mario Delgado al detallar que la meta original para 2025 de 37 mil 500 lugares se incrementó a 44 mil 685 debido al éxito de las preparatorias inauguradas.

Mario Delgado citó como ejemplo la preparatoria de Tizayuca, visitada por la presidenta el pasado domingo: “El plan original era que íbamos a tener 900 alumnos en esa escuela a lo largo de los 3 años, 300 cada año. Aceptamos 500, pero además se va a abrir nuevas inscripciones a partir de febrero que regresan a clases. Y vamos a recibir a 100 más. Es decir, el primer año tenemos ya el doble de lo que teníamos proyectado”.

Para 2026, el programa contempla 292 acciones que generarán 95 mil 400 nuevos lugares, alcanzando un acumulado de 140 mil 085 espacios y aproximándose a la meta sexenal de 150 mil lugares nuevos.

Mario Delgado se refirió además al programa de becas Benito Juárez. Explicó que cerró 2025 con 4 millones 094 mil becarios y se espera superar los 4.1 millones en 2026, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

Adicionalmente, el programa “La Escuela es Nuestra” llegará por primera vez a todas las preparatorias públicas del país.

En 2025 se atendió a 6 mil 317 planteles con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, y para 2026 se trabajará en las 6 mil 92 escuelas restantes con un presupuesto similar, garantizando cobertura total.

El plan de infraestructura 2025 contempló 88 acciones: 20 nuevos planteles tecnológicos, 33 ampliaciones de preparatorias saturadas y 35 reconversiones de secundarias sin turno vespertino que se transformarán en preparatorias.

Mario Delgado destacó que varios planteles están listos para inaugurarse en febrero en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, León, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

“Prácticamente toda esta infraestructura está casi al 90 por ciento, nos falta el equipamiento ahora en enero para estar listos en febrero”, precisó este miércoles en Palacio Nacional.

Para garantizar la continuidad educativa, los estudiantes de los nuevos bachilleratos tecnológicos ya iniciaron clases en septiembre en instalaciones provisionales.

“Los jóvenes están tomando clases en instalaciones provisionales. Conseguimos por ahí alguna secundaria o incluso algunas primarias que están cerca de donde va a estar el nuevo plantel”, explicó el secretario.

Para 2026, el gobierno propone 202 acciones adicionales que generarán 65 mil 400 nuevos lugares, más un plan especial para Michoacán. El programa incluye 20 bachilleratos tecnológicos nuevos, 52 ampliaciones y 130 ciberbachilleratos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR