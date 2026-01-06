SEP fortalece el Bachillerato Nacional con nuevas carreras regionales: Mario Delgado

Como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lleva a cabo una transformación integral de la Educación Media Superior, orientada a garantizar el derecho a la educación, ampliar oportunidades para las y los jóvenes y vincular la formación académica con el desarrollo regional del país, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Señaló que este nuevo sistema contempla una oferta educativa más flexible y pertinente, mediante la incorporación de carreras técnicas y tecnológicas alineadas con las vocaciones productivas, sociales y culturales de cada región, con el objetivo de que las y los estudiantes cuenten con opciones formativas acordes a las realidades locales.

Destacó que el enfoque regional permitirá que las y los jóvenes se formen en áreas estratégicas que faciliten su inserción al sector productivo o la continuidad de sus estudios en el nivel superior, contribuyendo al desarrollo económico y social de sus comunidades y reduciendo las brechas de desigualdad territorial.

Explicó que, en coordinación con autoridades estatales, subsistemas educativos, instituciones de educación superior y el sector productivo, la SEP ha definido nuevas trayectorias formativas vinculadas con sectores como la agroindustria, energías limpias, electromovilidad, tecnologías de la información, turismo sostenible, industria aeroespacial, semiconductores y desarrollo comunitario, en consonancia con los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, recordó que el Nuevo Sistema Nacional de Bachillerato permitirá que las y los estudiantes, además de obtener su certificado de bachillerato, egresen con un certificado de formación profesional —como tecnólogo, técnico superior, técnico o formación laboral básica— avalado por instituciones de educación superior, fortaleciendo su tránsito a la universidad o su incorporación al mercado laboral.

Indicó que el Marco Curricular Común (MCC) integra la formación laboral como un eje estratégico: en el Bachillerato General se impartirá formación profesional básica, mientras que en el Bachillerato Tecnológico se ofrecerán carreras técnicas y tecnológicas actualizadas, incluyendo áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica , comercio internacional, gestión turística y producción digital, con pertinencia regional.

Añadió que esta transformación se enmarca en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al promover una formación integral, humanista, científica y con sentido social, así como la certificación de competencias y la articulación entre la educación media superior y superior para reconocer aprendizajes y facilitar trayectorias educativas continuas. Finalmente, Rodríguez Mora afirmó que, con estas acciones, el Gobierno de México, a través de la SEP, reafirma su compromiso de construir un Bachillerato Nacional pertinente, incluyente y con enfoque territorial, que impulse el desarrollo regional, fortalezca el bienestar y amplíe las oportunidades de movilidad social para las juventudes del país.

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) impulsa nuevas carreras orientadas a sectores estratégicos como aeronáutica, ciberseguridad, electromovilidad, inteligencia artificial , robótica, semiconductores, nanotecnología, comercio internacional y urbanismo sostenible, además de trayectos en desarrollo vinculados a programación, nube, innovación y proyectos tecnológicos, fortaleciendo la inserción laboral y la continuidad en la educación superior.

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM) amplía la oferta formativa con carreras enfocadas al desarrollo regional y la sostenibilidad, entre ellas agricultura de precisión, tecnificación del campo y del riego, servicios ambientales, gestión del agua, saneamiento de cuerpos de agua, economía circular agropecuaria, operación digital portuaria y gestión integral de residuos, en coordinación con dependencias federales especializadas.

