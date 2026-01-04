Sheinbaum prevé ingreso de 52 mil estudiantes a preparatorias públicas en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante 2026 se prevé el ingreso de 52 mil nuevos estudiantes a preparatorias públicas en México, cifra superior a los alrededor de 35 mil jóvenes que ingresaron en 2025, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior.

Durante un recorrido por las obras del CBTIS número 293, en Tizayuca, Hidalgo, la mandataria destacó que el Gobierno Federal continuará con la construcción de nuevos planteles y la ampliación de escuelas existentes, con el objetivo de garantizar que todos los egresados de secundaria cuenten con un espacio para continuar sus estudios.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en el estado de Hidalgo. ı Foto: Gobierno de México

Detalló que el plantel de Tizayuca, que lleva un avance del 98 por ciento, requirió una inversión cercana a 50 millones de pesos en obra y 17.3 millones de pesos en equipamiento, y tendrá capacidad para más de 500 estudiantes, contribuyendo a reducir la deserción escolar en la región.

Sheinbaum subrayó que, pese a la existencia de apoyos como la beca Benito Juárez, uno de los principales factores de abandono escolar es la lejanía de los centros educativos, por lo que se busca acercar las preparatorias a las comunidades. En ese sentido, explicó que se trabaja en el Bachillerato Nacional, un modelo que unificará planes de estudio y permitirá que los alumnos egresen con certificaciones reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, señaló que se contempla la reconversión de secundarias que no cuentan con turno vespertino, así como la ampliación de preparatorias ya existentes, a fin de aumentar la oferta educativa en zonas con alta demanda.

Finalmente, la Presidenta reiteró que la educación media superior es un derecho y no un privilegio, y que el objetivo de estas acciones es ofrecer a los jóvenes de entre 15 y 18 años espacios cercanos, seguros y adecuados para su desarrollo académico y personal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr