Sheinbaum y gobernador Julio Menchaca supervisan proyectos estratégicos en Hidalgo

A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, supervisaron dos proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad.

Ante trabajadoras y trabajadores de la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, enfatizaron la importancia de seguir impulsando la soberanía energética de México y fortalecer el sistema educativo del estado.

Sheinbaum recordó que la recuperación de la soberanía energética nacional surgió con el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la modernización de sus seis refinerías históricas y la puesta en marcha de las plantas Olmeca y Deer Park.

“Con esta visita a la refinería lo que mostramos es la capacidad que tiene Pemex para producir petrolíferos”, afirmó, al destacar que las ocho plantas producen, en conjunto, más de un millón 400 mil barriles diarios; a lo anterior se suma la coquizadora de Tula que impulsa la producción de gasolina con menos contenido de azufre.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. ı Foto: Cortesía

En tanto, el gobernador Julio Menchaca puntualizó: “Presidenta queremos reafirmarle, las y los hidalguenses, que siempre va a contar con el respaldo de esta comunidad, que está con usted acompañándola en las decisiones trascendentales de nuestro país y también en un contexto internacional, en donde su liderazgo será sin duda la luz que ilumine la resolución de los conflictos” .

“Pemex responde y Tula está presente”, expresó Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, quien detalló que el complejo tulense alcanza niveles de proceso de 270 mil barriles diarios , sin producir combustóleo, lo que refleja una etapa más moderna y alineada con los objetivos nacionales por la soberanía energética de México.

Guadalupe Phillips Margain, directora de Grupo ICA, explicó que la modernización de la infraestructura de la planta de Tula implica utilizar la capacidad ya instalada para que se vuelva más eficiente y limpia, generando productos de valor agregado; este año concluirá la segunda fase del proyecto con la integración de plantas de apoyo.

Presidenta encabeza recorrido de supervisión por la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, desde el municipio de Tizayuca, Sheinbaum y Menchaca recorrieron las instalaciones del CBTIS 293, proyecto que tiene un avance del 98 por ciento y que cuenta con cinco edificios, 12 aulas, un laboratorio, tres talleres, una cancha funcional, plaza cívica y áreas verdes, gracias a la inversión de 50 millones de pesos, más 17.3 millones para equipamiento.

Al respecto, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que este plantel albergará a 540 estudiantes por turno, quienes podrán formarse en carreras técnicas relacionadas con la actividad económica de la región, como Comercio Internacional y Aduanas, Ciberseguridad y Aeronáutica.

cehr