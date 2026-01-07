Los dólares de la troca

Y nos cuentan que la que traía convertido su camionetón en caja fuerte es la diputada local morenista Alejandra Ang Hernández. Lo peor del caso es que la propia legisladora olvidó ese pequeño detalle a la hora de tratar de cruzar a Estados Unidos, por lo que la autoridad de aduanas de ese país la retuvo a ella por un rato y aseguró el dinero. Medios locales informaron que en dos compartimentos de una GMC Yukon la morenista habría traído hasta 40 mil dólares, aunque esta última cifra no se ha confirmado. Lo que es un hecho es que sí eran más de 10 mil, tope fijado para ingresar a EU sin declarar. “Por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en EU debe declararse al ingresar o salir del país”, aseguró la legisladora, quien además sostiene que no le quitaron la visa y que está en trámites para recuperar su dinero. ¿Qué tal?