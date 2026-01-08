“El jalón de orejas” a Nahle

El caso del periodista veracruzano Rafael Lafita León, a quien metieron a la cárcel durante seis días en diciembre con una acusación que lo mismo sorprendió que indignó sigue teniendo efectos. Ayer se informó que la fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, quien le imputó el delito de terrorismo, ha dejado el cargo. La exfuncionaria ocupaba ese puesto desde marzo de 2024 y su nombre quedó bajo el reflector tras conocerse el caso del reportero. También las miradas voltearon hacia la gobernadora Rocío Nahle, quien pareció justificar en un principio la acusación. No fue sino hasta que habló la Presidenta Claudia Sheinbaum que se recompuso el camino. León recién dijo ayer a La Razón: “Le agradezco a nuestra Presidenta Claudia que ella empezó a preocuparse por mí y ella fue la que le dio su jalón de orejas a la gobernadora, yo no traigo nada en contra de la gobernadora, yo la respeto, la admiro como nuestra gobernadora, pero gracias a nuestra Presidenta fue que se logró hacer todo esto”. Ahí el dato.