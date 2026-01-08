MC urge sancionar a funcionarios que filtren información de carpetas de investigación

El diputado federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de sancionar a los servidores públicos que filtren información relacionada con carpetas de investigación, incluyendo datos, imágenes, videos, audios o cualquier material gráfico o audiovisual vinculado a personas investigadas por la comisión de un delito.

El legislador explicó que la propuesta contempla penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes divulguen información que revele, de manera directa o indirecta, condiciones personales, circunstancias sensibles de la investigación o la identidad de las víctimas, con especial énfasis en la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Gaona señaló que, aunque se han registrado avances en materia de procuración de justicia, persisten prácticas que vulneran derechos fundamentales. “Si bien es cierto que es loable lo que se ha logrado en los últimos años, la realidad es que quedan temas pendientes por atender, uno de ellos es la filtración de imágenes, videos, audios, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima”, expresó.

El emecista sostuvo que este tipo de filtraciones es una práctica extendida entre policías y funcionarios públicos, lo que genera revictimización y atenta contra la dignidad de las personas involucradas en los procesos judiciales.

Como antecedente, recordó el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, cuyas imágenes fueron filtradas y difundidas en diversos medios de comunicación, lo que provocó una amplia indignación social por la vulneración a la dignidad de la víctima y de su familia.

Gaona subrayó que actualmente el Código Penal Federal no contempla una disposición expresa para sancionar este tipo de conductas, lo que genera una laguna jurídica que impide la aplicación homogénea de sanciones a nivel nacional.

“Es importante resaltar que este tipo de propuestas ayudan a lograr el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y a fortalecer los elementos para juzgar con perspectiva de género”, concluyó el legislador de Movimiento Ciudadano.

