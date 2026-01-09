Homicidios en México caen 40% en 15 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos en el país registraron una disminución del 40 por ciento, lo que equivale a 34 asesinatos diarios menos, alcanzando el nivel más bajo desde 2016.

En conferencia realizada en Morelos, la mandataria federal sostuvo que la disminución de los homicidios dolosos es resultado del trabajo constante y de la coordinación diaria entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, así como reflejo de una estrategia de seguridad que “va dando resultados”.

El Dato: la gobernadora de Morelos, Margarita González, agradeció a la Presidenta por su visita al estado para revisar de manera conjunta los avances de la estrategia de seguridad.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, puntualizó.

La mandataria reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores para mantener la coordinación, y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y coordinación con las entidades.

En la presentación del informe, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, consolidando una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 15 meses. Subrayó que el mes pasado se convirtió en el diciembre con menos asesinatos registrados desde 2016.

“En los últimos 15 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración inició con un promedio de 86.9 homicidios dolosos diarios y actualmente se registran 52.4, lo que representa una disminución de 34 homicidios diarios”, explicó.

Asimismo, informó que 2025 se posicionó como el año con menos homicidios dolosos de la última década, al registrar una reducción del 30 por ciento en comparación con 2024, de acuerdo con las cifras preliminares del SESNSP.

Respecto a las entidades federativas, el informe indica que de enero a diciembre de 2025 siete estados concentraron el 50.5 por ciento del total de homicidios dolosos a nivel nacional. Guanajuato encabezó la lista, con 10.9 por ciento, seguido de Chihuahua, con 7.7; Baja California, 7.3, Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6.5; Guerrero, 5.6, y Michoacán, con 5.4 por ciento.

Mientras que, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas, con -71.1 por ciento; Chiapas -58.6; Quintana Roo, -56.8; San Luis Potosí, -53.3, y Nuevo León, -52.7.

Añadió que entre 2018 y 2025 los delitos de alto impacto a nivel nacional disminuyeron 47 por ciento, y 26 por ciento respecto a octubre de 2024.

Entre los ilícitos con mayor reducción, destacó los robos con violencia a transportista (-23.3 por ciento), de vehículo (-19.5), a transeúnte (-15.9) y a negocio (-14.8), asícomo el feminicidio (-15.2), el secuestro extorsivo y lesiones dolosas por disparo con arma de fuego (ambos con -11.3 por ciento). El único de los delitos considerados de alto impacto que registró un incremento en su promedio diario, fue la extorsión con 2.3 por ciento.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo federal informó que en este año uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, a través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025 se han detenido a 721 extorsionadores en 24 estados y se han recibido 119 mil 864 llamadas al 089, de las que 90 mil 442 fueron de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a fiscalías locales, que han generado cuatro mil 350 carpetas de investigación.

Añadió que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, y se incautaron más de 318 toneladas de droga.

México investiga red criminal binacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a las empresas ligadas con una organización criminal “hispano-mexicana”, desmantelada en España.

Informó que México dará seguimiento a posibles vínculos comerciales y aduanales relacionados con una empresa dedicada al comercio de mármol, piedra y materiales, que fue señalada como responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa.

El Dato: Desde octubre de 2024 se han asegurado 318.8 toneladas de narcóticos, de las cuales 1.8 correspondieron a fentanilo, lo que representa apenas 0.56 por ciento del total.

El miércoles 7 de enero, la Policía Nacional de España anunció el desmantelamiento, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EU, de una organización criminal binacional (España-México), ligada también con el Cártel de Sinaloa.

“Entre los arrestados destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia”, según un comunicado de la Policía Nacional.

Al empresario marmolero le encontraron cerca de 3 millones de euros y dinero mexicano en un búnker subterráneo. Presuntamente, el sospechoso usó su compañía para introducir metanfetamina oculta en piedras importadas desde México.

García Harfuch detalló que la operación, realizada por la Policía Nacional de España en coordinación con la DEA de Estados Unidos, culminó con la detención de nueve personas, entre ellas dos mexicanos, uno de Jalisco y otro de Sinaloa, involucrados en esta red criminal.

El secretario de Seguridad aclaró que el Gobierno de México no participó directamente en el operativo en territorio español, pero destacó que, por tratarse de ciudadanos mexicanos detenidos, existe un “muy buen intercambio de información” con las autoridades de España.

Indicó que las averiguaciones, que comenzaron en 2023, permitieron identificar que la organización usaba empresas lícitas de comercio de mármol y piedra para ocultar metanfetamina en sus envíos, aprovechando rutas comerciales regulares para transportar la droga.

Resaltó que México mantiene coordinación con España, incluyendo la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia, lo que permite un seguimiento continuo de los casos que involucran a nacionales ligadas a redes transnacionales de narcotráfico.

FENTANILO. El Gobierno federal rechazó que en México se produzca fentanilo de manera ilegal, al asegurar que ninguno de los narcolaboratorios desmantelados durante la actual administración estaba destinado a la elaboración de esa droga.

Durante la presentación del informe de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, desde el inicio de su Gobierno, han sido asegurados mil 887 laboratorios clandestinos, los cuales estaban vinculados casi en su totalidad a la producción de metanfetaminas.

La mandataria explicó que, si bien al inicio de la administración se detectaron algunos casos en los que se fabricaban pastillas, no se trató de la producción del fentanilo como sustancia, y subrayó que las investigaciones continúan. No obstante, sostuvo que la metanfetamina ha sido la principal droga elaborada en los sitios clandestinos localizados.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que los mil 887 laboratorios destruidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina correspondían a metanfetaminas, incluidos cuatro inmuebles ubicados en el estado de Morelos, asegurados en coordinación con autoridades estatales.

Destacó que la desarticulación de estos centros de producción ilegal representó una afectación de miles de millones de pesos para las organizaciones criminales, al impedir la fabricación y distribución de grandes volúmenes de droga.

La Segob interviene 61 municipios prioritarios

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó avances en la implementación de la estrategia Atención a las Causas de la Violencia, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante acciones focalizadas en municipios y estados prioritarios del país.

Rosa Icela Rodríguez, detalló que desde noviembre de 2024 se han intervenido 61 municipios prioritarios en 12 entidades federativas, entre ellas Michoacán, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Baja California.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, Rosa Icela Rodríguez destacó que las acciones se han desarrollado a través de Ferias de la Paz, Comités de Paz y la recuperación de espacios públicos, con el respaldo de diversas dependencias federales.

Rosa Icela Rodríguez subrayó la importancia del trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual ha contribuido en la atención integral de comunidades con altos índices de violencia.

Como ejemplo, Rosa Icela Rodríguez expuso los resultados obtenidos en Tijuana, Baja California, donde se brindaron 126 mil 729 atenciones mediante visitas domiciliarias en 33 colonias. En esta ciudad se realizaron 30 Ferias de la Paz, se conformaron 21 Comités de Paz, así como un Consejo de Paz y Justicia Cívica, además de la recuperación de 54 espacios públicos.

En cuanto a la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, Rosa Icela Rodríguez informó el aseguramiento voluntario de 5 mil 297 armas cortas, 2 mil 642 armas largas, más de 553 mil cartuchos, 11 mil 821 cargadores, mil 142 granadas, así como cartuchos de dinamita, estopines y más de 85 mil cápsulas detonantes o fulminantes, lo que calificó como un avance significativo en la prevención de la violencia.

Respecto a los Tianguis de la Paz, Rosa Icela Rodríguez señaló que se ha beneficiado a 244 mil 660 familias en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Asimismo, indicó que las Jornadas por la Paz han alcanzado 7 mil 5 acciones realizadas en las 32 entidades del país, abarcando 247 regiones y mil 107 municipios, con la participación de 2 millones 140 mil 710 personas, de las cuales 937 mil 930 fueron jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que estos resultados reflejan el impacto de una política de seguridad centrada en la prevención, la reconstrucción del tejido social y la atención directa a las comunidades más afectadas por la violencia.

No se puede extorsionar con “careta de sindicato”

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió cero impunidad para grupos delictivos que operen bajo la fachada de organizaciones sindicales y dará atención prioritaria a todas las denuncias por extorsión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre los señalamientos contra sindicatos como Libertad, cuyos dirigentes han sido acusados de extorsión, despojos, presunto huachicol del agua y hechos violentos en entidades como Puebla y Tlaxcala, además de contar con órdenes de aprehensión vigentes contra algunos de sus integrantes.

El Dato: Rafael Carbarín, secretario del Sindicato Progresista de Trabajadores Libertad, fue detenido el 16 de diciembre en el municipio de Quecholac, Puebla, por el delito de extorsión.

“Cero impunidad. No puede, con la careta de ser un sindicato, estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo”, dijo.

Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde el inicio de la actual administración se han desplegado acciones contra grupos que se ostentan como sindicatos y que están vinculados con actividades ilícitas en distintas regiones del país.

Detalló que se han realizado detenciones relacionadas con estas organizaciones en el Estado de México, donde fue capturado un líder identificado como El Choqui, así como en entidades como Coahuila y en la región de La Laguna.

Destacó la detención de Edgar “N” en el estado de Durango, alias El Limones, identificado como presunto jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal Los Cabrera Sarabia, con presencia en ese estado, Coahuila y otras regiones del norte del país.

Tras su captura, realizada a través de operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales, cinco presuntos operadores más del mismo grupo delictivo también fueron detenidos. Todos fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Un juez federal calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa contra Edgar “N” y los otros cinco imputados, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El secretario de Seguridad explicó que, en los casos donde existen órdenes de aprehensión vigentes, se brinda apoyo inmediato a las fiscalías estatales para su ejecución. Además, precisó que, cuando se trata de mandatos judiciales emitidos por autoridades de Tlaxcala, se establece coordinación directa para fortalecer el cumplimiento de la ley.

Añadió que todas las denuncias relacionadas con extorsión son atendidas con carácter prioritario y que se reforzará la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente con la llegada de Ernestina Godoy.

Al retomar el tema, la Presidenta recordó que uno de los dirigentes sindicales señalados fue detenido cuando Godoy se desempeñaba como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, por lo que subrayó la importancia de que las investigaciones continúen.

El año pasado, en La Laguna, autoridades federales y estatales abrieron investigaciones por presuntos actos de extorsión vinculados con operadores de un sindicato, principalmente en los sectores de la construcción, transporte y obra pública.

Las indagatorias se centraron en denuncias por cobro de cuotas, amenazas a empresarios y presiones para imponer contratos colectivos, además de posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la zona.



