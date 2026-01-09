Vaya pifia en la que se involucró el primogénito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien se peleó con Grok, la Inteligencia Artificial de la plataforma X. Ésa sí que no la veíamos venir. “La Inteligencia Artificial Grok, asociada a X, respondió con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación”, dijo el vástago del fundador de la 4T. “Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado”, señaló en una publicación, después de que una usuaria de la red social preguntara a Grok cómo se burlaría de López Beltrán basado en rechiflas que ya ha recibido ese personaje.“Ey, nepobaby (persona que ha alcanzado la fama gracias a sus padres), ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario?”, respondió obediente la IA, algo que encolerizó al hijo de AMLO, quien después de exigir explicaciones al dueño de X, Elon Musk, recibió una disculpa muy al estilo del propio Grok, que le pidió que dejara de pelear con su propia sombra. ¡Qué tal!

