…Y pide acelerar investigación del tren

Desde Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido hace dos semanas, y agilizar los procedimientos para la reparación integral del daño a las víctimas, conforme a los protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas.

Subrayó que ya existe una carpeta de investigación abierta por el accidente, por lo que no es indispensable que las víctimas presenten denuncias adicionales para acceder a la atención y compensación correspondientes. No obstante, reconoció que las personas afectadas tienen el derecho de denunciar o de recurrir a un bufete de abogados si así lo deciden.

14 personas fallecieron en el descarrilamiento del Interoceánico

En ese sentido, señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene contacto directo con las familias afectadas y acompaña el proceso mientras continúan las indagatorias.

Más tarde, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones y tramos asignados del ferrocarril, así como la cobertura del seguro de pasajeros durante el periodo 2026, en apego a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

Detalló que en noviembre de 2025 inició una investigación de mercado para la contratación de servicios de seguridad, solicitando cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas. En diciembre se realizó la apertura de cinco de ellas; sin embargo, tras el análisis técnico, administrativo y legal, el 26 de ese mes, se emitió el acto de fallo mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para el correcto desarrollo del servicio.

Ante esta situación y con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la Marina firmó un convenio de ampliación temporal por dos meses, correspondientes a enero y febrero de 2026, con la empresa Sedegral Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V. De manera paralela, a partir del 31 de diciembre de 2025 se inició un nuevo procedimiento de contratación mediante invitación, con fecha límite para la presentación de propuestas el 9 de enero de 2026.