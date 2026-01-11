Estos son los bloqueos de carretas y cierres viales HOY 11 de enero

Este domingo se han registrado diversos bloqueos en carreteras y cierres viales que afectan en distintos puntos del país, incluidos cierres totales y parciales derivados de accidentes.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), desde las primeras horas de este domingo se han registrado algunos cierres parciales y totales en autopistas del país.

Debido a esto, se recomienda a las personas que circulen por estas autopistas tomar precauciones, así como mantenerse actualizados sobre la información de los cierres y comunicarte con las autoridades correspondientes en caso de cualquier incidente.

Accidente vial de la carretera Oaxaca - Tehuantepec. ı Foto: @GN_Carreteras

Bloqueos de autopistas 11 de enero

A las 3:28 horas se registró un cierre de circulación en la Autopista Isla-Acayucan, kilómetro 173, con dirección hacia Acayucan debido a un choque registrado al costado entre tractocamiones.

En Zacatecas se registró un cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de cobro Calera en el kilómetro 026+850 de la carretera Zacatecas-Durango.

Presencia de personas cerca de la Caseta de cobro Calera ı Foto: X: @GN_Carreteras

A las 10:24 horas se registró un cierre de circulación en la Autopista México-Querétaro en el kilómetro 192 debido a labores de limpieza de un accidente, misma que se reestableció a las 11:53 horas.

Se reportaron condiciones climáticas que podrían afectar la circulación en la Autopista Acatringo-Ciudad Mendoza, pues se registró neblina densa en la zona de las Cumbres, por lo que se pide a los conductores disminuir su velocidad y manejar con precaución.

Se registró un cierre parcial de circulación en la Autopista Córdoba-Veracruz en el kilómetro 2 con dirección a Veracruz por atención de incidente con un tracto camión que registró falla mecánica.

En la Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris, Plaza de Cobro Zacatecas se registró la presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin embargo, no se registró un cierre a la circulación.

Accidente vial de la carretera Puebla-Cordoba. ı Foto: X: @GN_Carreteras

En la Autopista México-Cuernavaca se registró un cierre parcial de circulación en el kilómetro 43 con dirección a Cuernavaca por atención de un choque contra el muro central, mismo que se reestableció a las 11:58 horas.

En el kilómetro 1 del libramiento Oriente de Saltillo con dirección a Puerto México se registró un cierre de circulación por atención a una volcadura de tracto camión, mismo que se reestableció a las 12:00 horas.

En el kilómetro 220 de la Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza se registró un cierre de circulación por un choque por alcance entre tractocamiones, por lo que se están registrando cierres intermitentes por maniobras de retiro de las unidades siniestradas.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 220, dirección Acatzingo. Continúa cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones. En la zona se registra #neblina densa. Toma tus precauciones.

Consulta la ubicación… — CAPUFE (@CAPUFE) January 11, 2026

De acuerdo con CAPUFE, los conductores pueden llamar al número 088 para poder consultar vías alternas a alguna de las que registran cierres totales y parciales, así como llamar al 074 para recibir más información sobre dichos cierres.

