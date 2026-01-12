Fuego amigo en Azcapo

Qué fuerte se llevan entre morenistas, nos comentan, luego del tremendo abucheo que propinaron ayer a la diputada Gabriela Jiménez en su propia alcaldía, Azcapotzalco. Y es que imágenes dan cuenta también de la fuerte rechifla que padeció al tratar de participar, al llamado de Morena, en una jornada en defensa de la soberanía que tuvo lugar en Jardín Hidalgo. Por lo pronto, la también vicecoordinadora de los legisladores guindas señaló de la agresión a funcionarios de la alcaldía que encabeza Nancy Núñez. “No esperaba encontrarme con agresiones orquestadas por funcionarios de la alcaldía de Azcapotzalco y servidores públicos de Participación Ciudadana”, dijo. Y no sólo eso. También acusó que quisieron hacer pasar el evento como ciudadano cuando en realidad estaba lleno de estructuras pagadas por la alcaldía. Así que por ahí podría aflorar un desvío. Por lo pronto, Jiménez alista la presentación de una denuncia ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena por el uso de recursos públicos para atacar a personas del mismo movimiento. En Azcapo, nos dicen, hay tiro.