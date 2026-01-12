Ningún vuelo de inteligencia de EU

Después de que corrió en redes sociales la versión de que rastreadores de vuelos comerciales supuestamente detectaron un avión de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras sobrevolaba espacio aéreo mexicano en Jalisco y Michoacán, el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, el general Ricardo Trevilla, aclaró ayer que ninguna aeronave extranjera ha sobrevolado en los últimos días territorio nacional y que la única de la que se tiene registro pertenece al Gobierno de México. Para disipar los rumores, el secretario de la Defensa fue claro y contundente al referir que “no, no lo ha habido (el supuesto sobrevuelo). Ésas que volaron el día de ayer (sábado) es de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad. Está controlado por el Centro Nacional de Vigilancia, por la Fuerza Aérea Mexicana y se lleva un seguimiento muy puntual. No ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, asentó. Ahí el dato.