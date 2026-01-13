Claudia abre la vía para separar elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este lunes que juntar la elección del Poder Judicial con los comicios ordinarios en 2027, en los que se renovarán legislaturas federales y locales, algunas gubernaturas y ayuntamientos, podría resultar excesivo para los ciudadanos, por lo que se analizará su eventual separación: “A lo mejor también es demasiado en una sola elección”.

En conferencia, la mandataria comentó que, conforme al diseño actual, la elección judicial está prevista de manera concurrente, por lo que cualquier cambio requeriría una modificación constitucional.

“Si en el 27 va a ser conjunta, la que hasta ahora en la Constitución está así, habría que cambiar la Constitución para que la segunda parte del Poder Judicial y su elección fueran en otro año”, afirmó.

Mencionó que, si no se modifica la Carta Magna, será necesario facilitar el voto para evitar complicaciones en la jornada electoral “porque no puede ser que sean dos casillas diferentes”.

Estos temas, agregó, deberán revisarse con el Instituto Nacional Electoral (INE), al recordar experiencias recientes en las que se instalaron casillas distintas para procesos concurrentes.

Reiteró los cuestionamientos a lo ocurrido en 2025, cuando la elección judicial coincidió con las elecciones locales en Veracruz y Durango, lo que llevó a que la ciudadanía allí tuviera que acudir a dos casillas en distintas ubicaciones para depositar sus votos.

“Eso no está bien. Porque ¿cómo va a ser una casilla y luego: ‘Oye, ahora vete a la otra casilla a votar por el Poder Judicial’, Idealmente tiene que ser la misma casilla, porque si no, ya una persona que hizo fila para una casilla, pues no necesariamente va a ser fila para la segunda casilla”, dijo.

Más tarde, la mandataria se reunió por casi dos horas en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y el Senado, Adán Augusto López, así como la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde. Ahí, pidió a los legisladores que para el siguiente periodo ordinario de sesiones se priorice la aprobación de entre siete u ocho reformas a leyes secundarias.

A la salida del encuentro que se realizó en Palacio Nacional, Monreal Ávila, aseguró que no se abordaron detalles de la próxima reforma electoral que presentará la titular del Poder Ejecutivo, pues será hasta este miércoles cuando la primera propuesta, elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, será analizada.

“Revisamos todo el pendiente de las iniciativas una por una. Y, evidentemente, hasta el miércoles tendremos la invitación a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar presentes”, dijo.

Monreal Ávila planteó que también estarán a la espera, no sólo de la reforma electoral, sino también en modificaciones a las figuras como la revocación de mandato, fuero constitucional y otras leyes reglamentarias en materia de seguridad.

En tanto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, exigió que la reforma electoral que presente el Ejecutivo federal represente a todos.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no sólo a aquellos que votaron por el gobierno actual. Pensar en una reforma que sólo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46 por ciento de los mexicanos que no votaron por ellos”, dijo en un videomensaje en sus redes sociales.

La legisladora hizo un llamado al Gobierno federal para actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar. Recordó que los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54 por ciento de los votantes, por lo que se debe representar a las distintas visiones que se han ocupado en el tema.