Expertos advierten aumento de males respiratorios ante el regreso a clases

Una madre al despedirse ayer de su hija, previo a que ingrese a la escuela.

Ante el regreso a clases, especialistas en salud pública y epidemiología advirtieron un posible incremento de enfermedades respiratorias, principalmente entre menores de edad, por lo que llamaron a reforzar protocolos sanitarios de prevención y atención médica en las escuelas.

De acuerdo con expertos, la concentración de estudiantes en espacios cerrados, la disminución de medidas sanitarias y los cambios bruscos de temperatura crean un entorno propicio para la transmisión de virus respiratorios como influenza, COVID-19, virus sincicial respiratorio (VSR) y resfriados comunes.

El Dato: La SEP informó que este lunes regresaron a clases 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros de educación básica, según el calendario para el ciclo 2025–2026.

Alejandro Macías, médico especialista infectólogo y exzar de la influenza en México, advirtió sobre las afectaciones que podría ocasionar cualquier enfermedad respiratoria, centrándose principalmente en la influenza H3N2 subclado K.

“La influenza H3N2 subclado K es un virus estacional que, muy probablemente, sustituirá de forma gradual a los virus que circulan actualmente debido a que se contagia fácilmente, por ello hay que estar atento a los contagios en lugares públicos como son las escuelas”, dijo.

Indicó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública, pero resaltó la importancia de tomar medidas extraordinarias con los escolares: “desde casa, se da la prevención”.

Carlos Álvarez, médico general, señaló que el regreso a las aulas suele coincidir con un repunte de infecciones respiratorias: “Cada inicio de ciclo escolar observamos un aumento en la circulación de virus, especialmente en educación básica, donde el contacto cercano es constante”.

La neumóloga pediatra Laura Méndez advirtió que los menores con antecedentes de asma o enfermedades respiratorias crónicas son los más vulnerables: “Es fundamental que las escuelas identifiquen casos oportunamente y cuenten con protocolos claros para aislar a estudiantes con síntomas y notificar a las familias”.

Los especialistas coincidieron en que las medidas preventivas no deben limitarse al uso de cubrebocas en casos específicos, sino incluir ventilación adecuada en aulas, promoción del lavado frecuente de manos, limpieza constante de superficies y campañas de vacunación.

El especialista en salud pública Roberto Sánchez enfatizó la importancia de la corresponsabilidad entre autoridades educativas y padres: “Enviar a clases a menores con síntomas respiratorios leves contribuye a la propagación de enfermedades; es necesario fomentar una cultura de prevención y cuidado colectivo”.

Los expertos urgieron a las autoridades educativas y sanitarias mantener vigilancia epidemiológica activa durante las primeras semanas del ciclo escolar, así como a garantizar canales de atención médica oportuna para evitar brotes que afecten las actividades académicas. Finalmente, recomendaron a la población estar atenta a síntomas como fiebre, tos persistente, congestión nasal o dificultad para respirar, y acudir a valoración médica en caso de que éstos se presenten, a fin de reducir los riesgos y proteger la salud de la comunidad educativa.

Por frente frío, 4 estados paran actividades escolares

› Por Yulia Bonilla

El marcado descenso de temperaturas causado por la entrada del frente frío número 27 provocó que el regreso a clases de las vacaciones invernales se aplazara en municipios de cuatro entidades.

Este lunes se reanudaron actividades académicas para 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros en el nivel educativo básicoen el país, anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En Sinaloa, Hidalgo, Veracruz y Nuevo León, autoridades estatales decidieron aplazar el retorno a las aulas de manera diferida debido a las bajas temperaturas e intensas lluvias pronosticadas.

En las primeras horas de ayer, la SEP de Sinaloa emitió un aviso sobre la suspensión de clases matutinas de los municipios de Culiacán, Sinaloa, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá.

Precisó que la recomendación fue hecha por personal de Protección Civil del estado (PC), debido al pronóstico de lluvias en la región.

El gobierno de Veracruz anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos debido a las precipitaciones previstas en 26 de sus municipios.

Al encabezar una ceremonia del retorno a clases, el titular de la SE de Hidalgo, Natividad Castrejón, señaló que la reanudación de actividades en la entidad se canceló en 15 planteles debido a las adversidades climatológicas que enfrentan.

Precisó que el retorno a las aulas en dichas escuelas será sometido a evaluación, al considerar las condiciones del clima.

Protección Civil en Nuevo León confirmó la caída de nieve en la cima del Cerro del Potosí y en comunidades serranas donde se reportó aguanieve y lluvia engelante. Además, en la zona urbana de Santiago se mantienen lloviznas con temperaturas bajas. Este escenario ha puesto bajo revisión el regreso clases en sus municipios.