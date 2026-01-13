Funcionario municipal habría facilitado asesinato de Manzo a cambio de droga

La Fiscalía señaló que Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, participó en el asesinato del alcalde Carlos Manzo al entregar información sobre su agenda y ubicación durante el Festival de las Velas, a cambio de droga.

En audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que el ex funcionario proporcionó datos clave a un grupo criminal y recibió como pago dos grapas de cocaína. Por estos hechos, García Rivero y el taxista Josué Elogio fueron vinculados a proceso por homicidio calificado.

En este sentido, el juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa para ambos imputados y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se les imputó responsabilidad por las lesiones causadas a dos personas que resultaron heridas durante el ataque registrado en el centro de Uruapan.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados Sorteo Mayor 3997 del 13 de enero de 2026 de Lotería Nacional

De acuerdo con la investigación, Josué Elogio, alias “El Viejito” o “El Zambada”, era proveedor de droga del entonces servidor público, quien presuntamente consumía hasta siete grapas de cocaína por semana.

Samuel "N" y Josué "N", detenidos por su presunta participación en el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. ı Foto: SSPC

A partir de esa relación, el taxista informó a un mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como “El M2”, que tenía contacto directo con un funcionario cercano al alcalde y que podía aportar información para su ejecución.

La Fiscalía sostuvo que la participación del ex colaborador de Manzo inició al menos dos semanas antes del homicidio, cuando aceptó sumarse de manera voluntaria al plan criminal.

Con base en intervenciones telefónicas y el análisis de registros de comunicación, el Ministerio Público concluyó que ambos imputados mantuvieron contacto constante durante varias semanas, antes y después del asesinato.

En una de las conversaciones citadas en audiencia, el taxista cuestionó al ex funcionario si sentía remordimiento, a lo que éste respondió que se encontraba tranquilo y que el alcalde “ya lo tenía cansado”.

La Fiscalía indicó que una de las inconformidades de García Rivero con Manzo era que no le permitía ausentarse del trabajo para visitar a su hija. En la estructura delictiva expuesta, “El M2” sería el encargado de suministrar la droga a Josué Elogio para su distribución, mientras que éste fungía como proveedor del ex funcionario municipal.

Según reportes periodísticos, Samuel García Rivero conoció a Carlos Manzo cuando éste se desempeñaba como diputado de Morena en la 65 Legislatura. Tras ganar la alcaldía de Uruapan en 2024 como candidato independiente, García Rivero fue recomendado para integrarse a su equipo como director de Relaciones Públicas y Protocolo, sin formar parte del grupo político conocido como “El Sombrero”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL