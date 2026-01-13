Gobernador de SLP veta Ley Esposa

RICARDO GALLARDO, gobernador de San Luis Potosí, anunció que vetará la Ley Esposa, que beneficiaba las aspiraciones de su cónyuge, la senadora Ruth González Silva, para ser la candidata a sucederlo en las elecciones de 2027.

Las aspiraciones de Gallardo y Gonzalez Silva, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habían generado polémica mientras se sigue negociando la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario indicó en un video en sus redes sociales que recibió la Ley Esposa, iniciativa aprobada en diciembre pasado en fast-track por el Congreso local.

La reforma obliga a los partidos políticos a postular a mujeres en la elección de la gubernatura en el 2027, lo que podría beneficiar a Ruth González, pese a la iniciativa contra el nepotismo promovida por Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Ricardo Gallardo anunció su veto: “Les queremos decir que vamos a ejercer nuestro derecho al veto, vamos a regresar la ley para que sea revisada por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y por parte de la Cámara de Diputados”.

“No queremos que anden diciendo que se hacen leyes a modo, porque eso lo usa la oposición para tratar de denigrar el trabajo que estamos haciendo. El Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en 2027”, agregó.

El veto del gobernador se da en el marco de las pláticas en la coalición gobernante de Morena y sus aliados, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), para definir el contenido de la reforma electoral.

“La vamos a vetar, vamos a echarla para atrás nuevamente, para que sea revisada y para que sea modificada, porque no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado.