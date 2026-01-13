Gobierno Federal alista estrategia contra fraudes por uso de IA

Al registrarse un auge de fraudes cometidos por medio de materiales producidos a partir de la Inteligencia Artificial (IA), el Gobierno Federal alista una estrategia para prevenir a la población, como parte de lo cual se podría abrir un debate para legislar una regulación de esta herramienta de la tecnología.

Durante su conferencia de prensa como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que ha pedido al director de Infodemia, Miguel Elorza, que la sección de cada miércoles al final de la Mañanera del pueblo, en lugar de solo dedicarse a revirar a publicaciones en medios de comunicación, también lo haga respecto a contenidos que se difunden en redes sociales y que desinforman.

Refirió que los contenidos parecen reales e incluso ella misma ha caído en algunos. Por ejemplo, una grabación de presuntos militares que pedían se les autoriza atacar directamente al narcotráfico, lo cual le sorprendió y envió el material al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para corroborar la información; Sin embargo, el general aclaró que era un contenido producido con IA.

“Hay unos videos ahí en TikTok de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, no sé si los han visto, que dicen: ‘Le digo yo a la Presidenta que ya nos suelte para poder atacar adecuadamente al narcotráfico, porque nos están conteniendo’. El otro día lo vi yo dije: ‘Oye, ¿Ahora qué está pasando?’ Incluso lo mandé al general secretario, fíjense. Y me dijo: ‘No, fíjese, Presidenta, ahí abajo dice inteligencia artificial”, contó.

#Nacional | SHEINBAUM ALERTA SOBRE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN FALSA



Durante la conferencia matutina de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para no caer en información falsa generada con inteligencia… pic.twitter.com/lfVi71CA7K — VOM Noticias (@VOMNoticias) January 13, 2026

Además, recordó que durante sus giras por el país ha habido personas que le preguntan si es verdad que pueden invertir en Pemex, porque hay videos en los que así se les invita.

Considero que es un tema que se debe someter a debate porque además resulta complejo al involucrarse un tema del acceso a la información, lo cual podría llevar a señalamientos sobre supuesta censura.

No obstante, insistió en que sí es un asunto que se debe de regular para garantizar a la población el saber cuándo está ante una información falsa.

“Creo que hay que debatirlo. Yo creo que es un tema que se tiene que debatir entre todos para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo. La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y, entre todos, definir cómo tiene que garantizar que el ciudadano está protegido, que finalmente es lo que nos interesa a una ciudadana”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT