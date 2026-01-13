Llamadas “desgastan negociación”: experto

El presidente Donald Trump durante un vuelo a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo.

Continuar con las llamadas telefónicas para resolver los diferendos y enfrentar los amagos estadounidenses contra México podría llevar a un desgaste a los equipos y recursos con los que, hasta ahora, se ha conseguido negociar para frenar las amenazas arancelarias o intervencionistas al territorio nacional.

Así lo consideró el especialista e internacionalista Adolfo Laborde, al señalar que, si bien las llamadas hablan de un acercamiento entre ambas administraciones, en realidad son a corto plazo y no generan certidumbre, porque ya se ha visto que las llamadas realizadas anteriormente sólo calman el diferendo momentáneamente, pero más adelante vuelve a haber la necesidad de intervenir.

El Dato: Sheinbaum reconoció que quedaron pendientes temas comerciales importantes para la relación bilateral; sin embargo, acordaron tener una nueva llamada, aunque no hay fecha.

“Sabemos, va a llegar el momento que se nos van a acabar las canicas o se nos van a acabar los sacrificios en materia de seguridad o en materia de cooperación. Entonces, ahí donde la pregunta es: ¿con qué vamos a jugar?, ¿con qué cartas vamos a contar?

“No podemos estar en una situación así, de estira y afloja, porque eso desgasta muchísimo a los equipos de negociación, desgasta mucho a la Presidencia, porque siempre tiene que imaginar, tiene que ser muy innovadora en materia de lo que ofrece y lo que da para poder neutralizar temporalmente las amenazas o amagos del señor Trump”, declaró en entrevista con La Razón.

Desde su perspectiva, esta situación deriva de que, aun cuando el titular de la Secetaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, ha hecho “un buen papel”, hace falta un equipo que se mantenga en contacto directo con el grupo de trabajo del mandatario republicano y que genere un peso importante para contener estos amagos.

“Es parte del equipo cercano de la Cuarta Transformación, pero me parece que hay figuras que están desgastadas y se necesita, no solamente esa figura de lealtad que se tiene, sino también necesitamos técnicos, gente que conozca, pueda operar con las diferentes cartas que tenemos en el servicio exterior y, por supuesto, conozca la dinámica de las relaciones con México-Estados Unidos”, enfatizó.

“Ha hecho un buen papel, pero de acuerdo con las circunstancias que observo, se necesita una persona que tenga más dinamismo, que viaje más a Estados Unidos, que tenga una relación con los diferentes grupos de presión, que haga mancuerna con el embajador en Estados Unidos y que, además, también tenga un reconocimiento respecto por los diferentes círculos en Washington.

DESTACA COOPERACIÓN. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó su contribución durante el encuentro entre ambos mandatarios.

Afirmó que la interacción entre ambos mandatarios ha sido de las más beneficiosas en los últimos años, aunque comentó que aún hay pendientes por atender.

“Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein. Tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, escribió en redes.