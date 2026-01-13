Pide la IP certeza para generadores de empleo

En la imagen ilustrativa, una mujer que trabaja en una máquina de coser

ANTE LA CONVERSACIÓN telefónica que se realizó entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, donde se abordaron temas de seguridad con respeto a las soberanías, disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) afirmó que la ruta correcta es el diálogo institucional y la cooperación con reglas claras, sin vulnerar la soberanía nacional.

En este contexto, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre Stéffano, calificó la llamada telefónica como una vía institucional para mantener la coordinación en seguridad, comercio e inversiones, manteniendo el respeto entre ambas naciones.

15 minutos duró la llamada entre Sheinbaum y Trump

“Respaldo que la relación bilateral se conduzca con respeto mutuo. La cooperación sí da resultados, pero debe ser coordinación sin subordinación: sin acciones unilaterales y con certeza para quienes generan empleo, especialmente las empresas y negocios familiares”, indicó.

El órgano empresarial resaltó que la Presidenta, tras esta conversación telefónica, reiteró públicamente lo innecesario de una intervención militar de EU en México y terminó por descartarla, añadiendo que se mantendrá la colaboración en un marco de soberanía.

Planteó que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, para proteger a las comunidades y a la economía formal, se traduzca en acciones concretas, entre éstas, la cooperación verificable contra redes criminales, con prioridad en reducción del tráfico de drogas y flujos ilícitos.

Así como certeza para el comercio legal e inversión, evitando una escalada retórica que afecte cadenas de suministro, turismo y empleo; también, la participación del sector productivo como aliado, con mecanismos de interlocución económica y territorial que permitan proteger a negocios formales y consumidores.

Finalmente, destacó que la Concanaco-Servytur recalcó su disposición de actuar como interlocutor entre el sector productivo y las autoridades, con el afán de buscar e impulsar soluciones que fortalezcan la seguridad y prosperidad, con pleno respeto a la soberanía de México.