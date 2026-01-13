Por frente frío, 4 estados paran actividades escolares

El marcado descenso de temperaturas causado por la entrada del frente frío número 27 provocó que el regreso a clases de las vacaciones invernales se aplazara en municipios de cuatro entidades.

Este lunes se reanudaron actividades académicas para 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestros en el nivel educativo básicoen el país, anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En Sinaloa, Hidalgo, Veracruz y Nuevo León, autoridades estatales decidieron aplazar el retorno a las aulas de manera diferida debido a las bajas temperaturas e intensas lluvias pronosticadas.

En las primeras horas de ayer, la SEP de Sinaloa emitió un aviso sobre la suspensión de clases matutinas de los municipios de Culiacán, Sinaloa, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá.

Precisó que la recomendación fue hecha por personal de Protección Civil del estado (PC), debido al pronóstico de lluvias en la región.

El gobierno de Veracruz anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos debido a las precipitaciones previstas en 26 de sus municipios.

Al encabezar una ceremonia del retorno a clases, el titular de la SE de Hidalgo, Natividad Castrejón, señaló que la reanudación de actividades en la entidad se canceló en 15 planteles debido a las adversidades climatológicas que enfrentan.

Precisó que el retorno a las aulas en dichas escuelas será sometido a evaluación, al considerar las condiciones del clima.

Protección Civil en Nuevo León confirmó la caída de nieve en la cima del Cerro del Potosí y en comunidades serranas donde se reportó aguanieve y lluvia engelante. Además, en la zona urbana de Santiago se mantienen lloviznas con temperaturas bajas. Este escenario ha puesto bajo revisión el regreso clases en sus municipios.