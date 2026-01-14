PT advierte que la 4T no puede aprobar sola la reforma electoral

El bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados no cuenta por sí solo con los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional en materia electoral, por lo que requiere necesariamente el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió el diputado federal petista Reginaldo Sandoval.En declaraciones públicas, el legislador subrayó que la aritmética parlamentaria es clara y no admite interpretaciones políticas.“En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo”, expresó.Sandoval detalló que, de los 500 diputados federales, se requieren 335 votos para modificar la Constitución, mientras que Morena cuenta únicamente con 253 legisladores.“Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética”, enfatizó.El coordinador petista también cuestionó que una reforma electoral sea una prioridad en el actual contexto nacional e internacional, al señalar que México enfrenta retos mayores que demandan unidad política.“Somos de a de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero México lo que requiere ahorita es unidad frente a los movimientos tectónicos y geopolíticos del mundo”, sostuvo.Incluso, puso en duda la necesidad de impulsar cambios al marco electoral cuando el bloque gobernante ya controla los principales poderes del Estado.

“¡Estamos en el poder! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma?”, cuestionó.Finalmente, Sandoval llamó a enfocar la agenda nacional en el escenario internacional y en la relación con Estados Unidos.“¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres Poderes”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.MSL