Morena va por romper mayoría priista en Coahuila rumbo a 2026, afirma Luisa María Alcalde

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene condiciones reales para romper la mayoría del PRI en el Congreso de Coahuila en 2026, al señalar un creciente hartazgo social y la falta de derechos que sí existen en otras entidades del país.

Durante una reunión con militantes y simpatizantes, Alcalde Luján anunció el nombramiento de Paloma de los Santos Pérez como Coordinadora en Defensa de la Transformación en el distrito que comprende Acuña, Jiménez y Zaragoza, y destacó el entusiasmo ciudadano por lograr un cambio político en la entidad.

“La gente tiene claro lo que representa el PRI y el PAN, que son lo mismo. Aquí en Coahuila el priismo ha impedido que haya derechos que sí existen en otros estados, como la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, que no ha sido aprobada porque el gobierno tiene otras prioridades”, afirmó.

La dirigente nacional subrayó que Morena trabajará “a ras de suelo, casa por casa”, para organizar a la ciudadanía y construir una mayoría legislativa que permita avanzar en derechos sociales y atender las necesidades regionales.

En el encuentro estuvo presente el senador por Morena, Alfonso Cepeda Salas, quien destacó la trayectoria política de Alcalde Luján y confirmó que ya se han realizado reuniones organizativas en diversas regiones del estado, como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, con el objetivo de llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

“Ya hemos recorrido prácticamente todo el estado y vemos un gran ánimo de participar y sumarse al Movimiento”, señaló el legislador.

Por su parte, Paloma de los Santos Pérez hizo un llamado a la unidad y aseguró que la tarea central será sumar esfuerzos para consolidar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la región fronteriza. “Vamos con todo para obtener el triunfo en 2026”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre el caso de la exalcaldesa Tania Flores, Alcalde Luján sostuvo que existe una aplicación selectiva de la justicia por parte del gobierno estatal.

“No puede haber una justicia utilizada con fines políticos. Las investigaciones deben realizarse con apego a la ley y sin intocables”, expresó, al señalar que hay otros casos de presuntas irregularidades que no han sido investigados.

Respecto a la situación de Morena en la entidad, la dirigente aseguró que el partido atraviesa un buen momento y reiteró que el priismo representa corrupción y defensa de privilegios, lo que ha generado un creciente rechazo ciudadano.

En relación con posibles alianzas, Luisa María Alcalde descartó conflictos con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y afirmó que se mantienen diálogos para consolidar una alianza electoral en Coahuila, al considerar que la división solo ha beneficiado al PRI.

“Lo fundamental es ir juntos para vencer a la mayoría priista y hacer realidad derechos que hoy se le niegan al pueblo de Coahuila”, puntualizó.

Finalmente, al dirigirse a mujeres jóvenes interesadas en participar en la vida política, Alcalde Luján destacó los avances logrados por las mujeres en espacios de decisión y puso como ejemplo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por conducir el país con dignidad y firmeza en la defensa de la soberanía nacional.

