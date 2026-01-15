PAN exige conocer boceto de la Reforma Electoral para analizar impactos

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que su propuesta de Reforma Electoral no atentará contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Chimal García, demandó al Gobierno federal dar a conocer el boceto del proyecto para realizar un primer análisis previo a su presentación formal, prevista para febrero.

El legislador panista subrayó la necesidad de contar con el documento base para abrir mesas de trabajo, foros y debates públicos que permitan evaluar el contenido de la iniciativa y sus verdaderos impactos en la vida democrática del país.

“Es la primera vez en la historia reciente que una Reforma Electoral se promueve desde el gobierno y no desde la oposición. Esto es una estrategia de poder, no responde a una necesidad ciudadana”, advirtió.

Chimal García cuestionó la integración de la comisión gubernamental encargada de elaborar la propuesta, al acusar que está sesgada en favor de Morena. “Todos son incondicionales morenistas y verán por el beneficio de su partido antes que por una reforma verdaderamente democrática”, sostuvo.

El diputado también señaló que el oficialismo busca desviar la atención de los problemas reales del país, como la crisis de inseguridad. “Utilizan esta reforma para cambiar la conversación pública y distraer de la violencia sin precedentes y de las evidencias que los vinculan con el crimen organizado”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que México es un país plural y no propiedad de un solo partido político. “Hoy son mayoría, mañana pueden ser minoría. Sin embargo, pretenden imponer un ‘México monocolor’ y regresar a una dictadura de partido hegemónico”, expresó.

El legislador acusó además a Morena de traicionar los principios democráticos que históricamente defendió la izquierda. “Se les olvida que fueron los más beneficiados de las reglas democráticas, como la representación proporcional. Hoy traicionan sus propios ideales”, dijo.

Como contrapropuesta, Daniel Chimal adelantó que Acción Nacional impulsará la inclusión de figuras como la segunda vuelta en elecciones presidenciales, elecciones primarias, nulidad de comicios con intervención del crimen organizado, voto electrónico, eliminación de la sobrerrepresentación y la implementación de gobiernos de coalición.

Finalmente, reiteró que el PAN defenderá a las instituciones electorales por todas las vías. “El INE se creó para que el gobierno no organizara las elecciones. ¿Ya se les olvidó cuando en 1988 se cayó el sistema? No permitiremos una autoridad electoral dócil y sumisa”, sentenció.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR