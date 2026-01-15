Sheinbaum afirma que Reforma Electoral no quitará autonomía al INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este jueves durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que su propuesta de Reforma Electoral buscará mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Estamos haciendo una propuesta que tenga primero para que no digan -porque ya la calificaron, ya le pusieron la ‘Ley Maduro’ y ya hay debate de que la Presidenta es una autoritaria, si no hemos presentado la propuesta-. Entonces, primero, la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que, quien tenga una proporción menor de la votación, esté representado; eso no va a ocurrir, hay esa garantía.

“Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones, entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al País, para el bien del País, y del pueblo de México. Y que esos recursos se usen en otras cosas, obviamente, sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitar la autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero que sea algo razonable, esa es la segunda”, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR