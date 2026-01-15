PT y Verde, ganones con el reparto de pluris, cuestionan reforma electoral

La reforma electoral impulsada por Morena, que propone reducir el número de legisladores de representación proporcional, los plurinominales, pone en evidencia una paradoja política: sus principales aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), han edificado su presencia en el Congreso precisamente sobre ese mecanismo que ahora está en la mesa de debate.

El papel de estas fuerzas políticas en la próxima reforma es crucial. Sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes necesaria para modificar la Constitución. Sin embargo, la desaparición de los plurinominales les afectaría directamente, poniendo en riesgo la estructura de poder que han construido durante tres décadas.

El Dato: Integrantes de SomosMX coincidieron en exigir mayores recursos públicos para los partidos políticos sin importar la votación que obtengan y la defensa de los plurinominales.

Del total de 500 diputados federales, 200 se asignan por la vía plurinominal; en el Senado, 32 de 128 curules siguen esta lógica.

Una revisión de los hechos a través de la historia política reciente permite concluir que, desde su aparición en la década de 1990, el PVEM ha demostrado una capacidad limitada para conquistar distritos electorales por mayoría, pero una habilidad para aprovechar el sistema de representación proporcional.

Su fuerza no radica en las urnas distritales, sino en su inclusión estratégica en las listas cerradas que el Instituto Nacional Electoral (INE) distribuye según los votos totales obtenidos.

En 1997, el Verde no logró ganar un solo distrito uninominal, pero obtuvo seis curules gracias a la representación proporcional. En 2003, a pesar de un desempeño desalentador, consiguió superar el umbral mínimo con 14 diputaciones plurinominales frente a sólo tres de mayoría relativa.

El punto más bajo llegó en 2018. Aliado con el PRI y Nueva Alianza en la candidatura de José Antonio Meade, el PVEM obtuvo apenas 1.86 por ciento de la votación nacional. El desplome lo relegó al último sitio con sólo 16 diputados —11 plurinominales— y un presupuesto reducido a 370 millones de pesos.

La debacle provocó un giro estratégico. El PVEM rompió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 2021 se sumó a Morena y el PT bajo la coalición Juntos Hacemos Historia. Los resultados fueron inmediatos: de 11 a 43 diputados federales.

Las elecciones de 2024 consolidaron al Verde como socio estratégico de la Cuarta Transformación. El partido obtuvo 4.7 millones de votos, un crecimiento del 472 por ciento respecto a 2018. Actualmente cuenta con 62 diputados federales —18 plurinominales— y 14 senadores. Su financiamiento público creció de 370 millones de pesos en 2019 a 881 millones en 2024.

200 diputados se asignan por vía plurinominal

El PT presenta un caso aún más pronunciado. Fundado en 1990 como fuerza de izquierda crítica, nunca ha consolidado capacidad para ganar distritos de forma sostenida.

En 1994 obtuvo cerca de 900 mil votos (2.5 por ciento) y consiguió 10 diputaciones, todas por representación proporcional. Desde entonces, esa vía ha sido su principal puerta de entrada al Congreso.

En 2018, en coalición con Morena, su lista proporcional logró 29 curules. En 2021 terminó con 37 legisladores gracias a la alianza Juntos Hacemos Historia.

El ciclo de 2024 consolidó este fenómeno: con poco más del cinco por ciento de votos, el Partido del Trabajo alcanzó 51 diputaciones. Autoridades del partido han admitido públicamente que su llegada a espacios legislativos ha sido posible gracias a las plurinominales.

32 escaños en el Senado siguen la lógica de los pluris

La asignación de espacios en el Congreso no sólo tiene impacto legislativo.Los partidos reciben financiamiento público según el número de escaños y su porcentaje de votos. Tanto el PVEM como el PT han accedido a recursos millonarios para sostener sus estructuras.

Además, la representación proporcional ha sido clave para mantener su registro como partidos nacionales.

Sin la distribución de listas plurinominales y alianzas, ambos habrían estado en riesgo de perder su registro en múltiples ocasiones.

RIESGOS PARA LA ALIANZA. Los partidos que hoy deberán respaldar la reforma electoral son los mismos que construyeron su poder sobre ese mecanismo. Jorge Aljovín, especialista en temas político-electorales, advirtió que hay mucho más en juego.

“Hay mucho en riesgo para Morena si se rompiera esta alianza”, señaló. Si la modificación se piensa en términos constitucionales, el partido guinda no alcanzaría por sí solo las dos terceras partes necesarias para su aprobación.

El Tip: El diputado local del PAN Rubén Guajardo consideró que es necesario que se mantengan los pluris, porque es una manera de que las minorías estén representadas.

“La presencia del Partido Verde y del PT no es anecdótica, sino crucial, si la ruta es la vía constitucional”, explicó Aljovín. Si Morena opta por impulsar la reforma sólo a nivel legal, anticipa pérdida de legitimidad: “Sería criticada desde el propio seno de la Cuarta Transformación y la Presidenta Claudia Sheinbaum perdería el control de su coalición”.

Para el experto, lo que está en juego va más allá de la reforma. Se trata de la elección intermedia, donde Sheinbaum se jugará su liderazgo. “De sacar bien esta reforma, demostrará que tiene liderazgo dentro del movimiento”, señaló.

El analista proyectó un escenario de largo alcance: si la Presidenta maneja exitosamente esta reforma, apostará a imponerse dentro de su bloque para tener una mayoría legislativa “que responda al claudismo y no a otros líderes de Morena”, con miras al 2030.

BALAZOS EN EL PIE. En diciembre pasado, Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados federales del PT, respondió en torno a si apoyarían la reforma electoral: “Depende de cómo venga, no nos vamos a dar balazos en el pie. Si viene en una dirección progresista que nos lleve a una posibilidad de mejor futuro, la acompañaremos. Pero si nos quiere regresar, difícilmente estaremos a favor”.

Mientras que Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, externó que apoyarían la reducción de recursos destinados a los partidos políticos, siempre y cuando exista un esquema de reparto justo y equitativo entre todas las fuerzas políticas.

“La reducción debe ir acompañada de reglas claras que garanticen que ningún partido, grande o pequeño, quede en desventaja”, dijo.

Representación

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral

› Por Claudia Arellano

El bloque de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados no cuenta por sí solo con los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional en materia electoral, por lo que requiere necesariamente el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió el diputado federal petista Reginaldo Sandoval.

En declaraciones públicas, el legislador subrayó que la aritmética parlamentaria es clara y no admite interpretaciones políticas.

El Dato: Luego de que el PT no fue invitado a la presentación de las propuestas de la reforma electoral, recordó que Morena los necesita para lograr cambios constitucionales.

“En tribuna había dicho que, en términos de reformas constitucionales, depende de lo que resuelva la 4T. Y la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde: hay que decirlo con toda claridad, eso todo mundo lo sabe. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo”, expresó.

Sandoval detalló que, de los 500 diputados federales, se requieren 335 votos para modificar la Constitución, mientras que Morena cuenta únicamente con 253 legisladores.

“Faltan muchos. Sin el PT no da, sin el Verde no da. Necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética”, enfatizó.

El coordinador petista también cuestionó que una reforma electoral sea una prioridad en el actual contexto nacional e internacional, al señalar que México enfrenta retos mayores que demandan unidad política.

“Somos de a de veras 4T y nosotros iremos siempre en la ruta de mejorar la democracia, pero México lo que requiere ahorita es unidad frente a los movimientos tectónicos y geopolíticos del mundo”, sostuvo.

Incluso, puso en duda la necesidad de impulsar cambios al marco electoral cuando el bloque gobernante ya controla los principales poderes del Estado.

“¡Estamos en el poder! Ya tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. ¿Habrá necesidad de una reforma?”, cuestionó.

Finalmente, Sandoval llamó a enfocar la agenda nacional en el escenario internacional y en la relación que enfrenta México con Estados Unidos.

“¿No es mejor estar en la discusión del fenómeno que está planteando Estados Unidos? ¿No vimos lo que pasó ya en Venezuela? Ahí van por el petróleo. ¿Se necesita la reforma? Pues si ya tenemos los tres poderes”, concluyó.

En respuesta, legisladores de Morena defendieron la necesidad de discutir una reforma electoral y rechazaron la idea de que se trate de una iniciativa innecesaria o coyuntural.

El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna afirmó que el objetivo de la propuesta es perfeccionar el sistema democrático y corregir distorsiones heredadas del pasado, por lo que llamó a los partidos aliados a mantener el diálogo.

“Las reformas electorales no son para beneficiar a un partido, sino para garantizar que el voto de la ciudadanía se respete plenamente y que no haya privilegios ni simulaciones”, aclaró.

En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, señaló que el análisis de una eventual reforma debe darse con apertura y sin imposiciones, reconociendo que el respaldo de los aliados es indispensable.

“En una reforma constitucional se requiere consenso, diálogo y responsabilidad política. Morena está dispuesto a escuchar a sus aliados y a construir acuerdos que beneficien al país”, indicó.

CSP pide negociar con aliados y avanzar plan

› Por Yulia Bonilla

Las propuestas preliminares de la próxima reforma electoral contemplan reducir el presupuesto que se concede a las autoridades en la materia, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como desaforar a diputados y senadores; sin embargo, ninguno de los puntos es definitivo hasta que se llegue a un consenso con los aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para lo cual, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó iniciar una negociación.

Ayer, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, entregó a la mandataria un resumen de los resultados obtenidos durante los foros y consultas realizadas durante seis meses, contexto ante el cual la jefa del Ejecutivo federal recalcó que se habrá de mantener la autonomía del INE.

El Dato: La Barra Mexicana de Abogados y otras instituciones expresaron su preocupación de que la enmienda pueda socavar la integridad de las elecciones y la democracia.

A la salida de la reunión en Palacio Nacional, que se extendió tres horas, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, compartió que entre los puntos se plantea la reducción del gasto electoral, lo que incluye menor presupuesto a los órganos y también a los partidos políticos, además de desaforar a quienes conforman el Poder Legislativo.

Al señalar que el proyecto incluye 12 temas que irán como cambios a la Constitución, refirió que la Presidenta encargó iniciar con los planteamientos a los aliados de Morena, el PVEM y el PT, derivado de lo cual aún no hay nada firme sobre qué cambios al sistema electoral mexicano sí se conseguirán aprobar.

“Una cosa que insistimos, y ella retomó también con mucha claridad, es que como los temas todos tienen que ver con reformas constitucionales, como 12 temas, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados del PT y del Verde, lo que la comisión hará en las próximas horas, los próximos días, para que vean ellos lo que la comisión está planteando y llegar a acuerdos y consensos amplios con el PT y con el Verde”, dijo.

Añadió que ninguna de las propuestas es fija, debido a que al ser reformas constitucionales se requiere contar con el aval de dos terceras partes del pleno en cada Cámara, por lo que hasta que haya un acuerdo con los aliados se sabrá cuáles cambios se echarán a andar. Para ello, será la Comisión Presidencial la que se acerque a los líderes ambos institutos políticos a partir de este jueves 15 de enero.

“No está resuelto nada en la iniciativa porque depende mucho del acuerdo o el consenso que se logre con el PT y el Verde, de que a partir de las próximas horas la comisión se reunirá con ellos. (La desaparición de plurinominales) es parte de los planteamientos que hizo la comisión sin que se tomara una decisión, se requiere planteárselo al PT y al Verde”, declaró.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que esta negociación inicial está a cargo de la comisión, porque hasta ahora el proyecto no está dentro del escenario legislativo.

Enfatizó que una de las insistencias de la mandataria federal fue que se buscara la participación ciudadana para el debate, lo cual habrá de ser una tarea encomendada a quienes conforman el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Pero se enfocó mucho la Presidenta en señalar que la participación ciudadana para ella era lo fundamental y que buscáramos los legisladores que simpatizamos con el movimiento fórmulas que permitan que esa participación ciudadana sea efectiva y sea la que decida”, declaró.

En cuanto a los tiempos para la presentación de la reforma, consideró que, por contemplar cambios en muchos temas, no se estaría concretando antes del final de este mes, ya que también, insistió, dependerá de la negociación que se consiga con los aliados. Por ello, estimó que la reforma podría ser presentada hasta la segunda semana de febrero.

“Cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero… Yo digo que no veo fácil de aquí al último (día) de enero. Veo probable, si logramos acordar con el PT y el Verde, la primera semana de febrero”, declaró Monreal Ávila.

Ante la resistencia que comenzaron a mostrar los aliados, como el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, quien dijo que la reforma no era necesaria, comentó que el legislador es “muy inteligente” y ya en breve iniciarán los acercamientos con él, así como con el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, y con los del PVEM.

Recalcó que Sheinbaum insistió en que se habrá de procurar que los órganos electorales mantengan su autonomía.

“La Presidenta fue muy clara en eso. Dijo: ‘Yo creo en la autonomía y hay que garantizar la autonomía a los órganos electorales’. La autonomía del INE está garantizada”, manifestó.

El morenista no aclaró si este proyecto propone desaparecer o mantener a los organismos públicos electores (OPLES); sin embargo, afirmó que es uno de los puntos en discusión.

En su oportunidad, el coordinador guinda en el Senado, Adán Augusto López, enfatizó que una de las principales tareas será la de consolidar la democracia participativa, por medio de las consultas ciudadanas. Informó que aún no se decide cuál será la Cámara de origen, y consideró que no es una mala señal que no asistieran ayer representantes del PT y el PVEM.

Acusan en propuesta de la 4T una “ley Maduro”

› Por Tania Gómez

La reforma electoral impulsada por Morena desató una ola de críticas entre los senadores de oposición, quienes la calificaron como una “ley Maduro” al considerar que busca “aniquilar la democracia en México y consolidar un régimen autoritario” mediante el control absoluto de las instituciones.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, denunció que el proyecto oficial persigue el “control total” de las elecciones mexicanas, después de que el Gobierno morenista ya se apoderó del Poder Judicial y desmanteló organismos autónomos clave.

“Esta no es una reforma electoral. Esta, para nosotros, es la ley Maduro que el Gobierno de Morena quiere instaurar en México. Esta iniciativa va más allá de una simple reforma electoral y representa un riesgo de concentración de poder similar al modelo venezolano”, sentenció el panista, quien advirtió que los temas propuestos por el oficialismo son “meros distractores” de su verdadera agenda.

El Dato: la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, anunció que hoy dialogará con la consejera Guadalupe Taddei para hablar de las coincidencias entre las propuestas.

El legislador panista trazó una ruta que incluye la “fraudulenta elección” del Poder Judicial, seguida de la desaparición de organismos como el Coneval, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Inai.

“Ya acabaron con el amparo como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al Gobierno. Fueron por la Fiscalía General de la República y lo único que les falta para tener el control total es el Instituto Nacional Electoral (INE) y el control de las elecciones”, denunció.

Reveló que detrás de la reforma y la posible revocación de mandato hay “miedo de Morena”, pues el Gobierno y el partido han perdido entre 15 y 17 puntos de aprobación en el último año. Respecto a la inclusión de la mandataria Claudia Sheinbaum en la boleta electoral de 2027, dijo: “La probabilidad de que se le revoque el mandato a la Presidenta es altísimo”.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, coincidió en calificar la propuesta como una “ley Maduro” que busca “aniquilar la democracia en México”.

El priista advirtió que Morena pretende apoderarse del INE: “Tienen el Poder Ejecutivo, ya tienen el Poder Judicial y ahora van por el Poder Legislativo. 100 por ciento. Y una reforma electoral a modo, la ley Maduro. Si esta reforma pasa como quiere Morena, la democracia tiene sus días contados”.

El legislador criticó la propuesta de eliminar diputados plurinominales y el financiamiento público a partidos, calificándola como “una buena venta de Morena a la opinión pública” que esconde un objetivo más oscuro: “Ellos tienen el dinero del huachicol fiscal, ellos tienen el dinero del Gobierno, ellos tienen todas las secretarías para hacer campañas a modo y orientar triunfo electoral”.

El senador priista advirtió sobre las declaraciones de Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien afirmó que “el INE no tiene por qué ser autónomo”.

“Se apoderaron del INE. El gobierno de Morena tiene puros afines y van a ser un organismo de INE 100 por ciento morenista y prácticamente con eso ellos van a decidir quién gana y quién pierde.

“Lo que quiere Morena es apoderarse de todo y decidir quién gana, quién pierde y obviamente quién participa y quién no participa para que nadie los moleste en esta sombrilla que hablan de democracia, pero es autoritarismo y una dictadura igual, igual que la de Maduro en Venezuela”, concluyó.

Rechazo

Condicionan apoyo y advierten sobre riesgos

› Por Claudia Arellano

EL COORDINADOR del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, recordó que hasta el momento no existe una propuesta formal de reforma electoral por parte del oficialismo, por lo que su partido fijará su postura únicamente cuando exista un proyecto concreto y oficial, pues por ahora, los distintos planteamientos difundidos son sólo una “especulación”.

“Yo no voy a ser quien genere una opinión sobre lo que no existe”, subrayó previo a la sesión de la Comisión Permanente, al tiempo que pidió al bloque gobernante resolver primero sus diferencias internas antes de presentar una iniciativa.

17 gubernaturas se renovarán en la elección de 2027

Lixa Abimerhi afirmó que, hasta ahora, el PAN es el único grupo parlamentario que ha puesto sobre la mesa propuestas claras en materia electoral, centradas en tres ejes fundamentales: frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, cortar el financiamiento ilícito de campañas —en particular el proveniente del huachicol fiscal— y eliminar lo que calificó como el “fraude de la sobrerrepresentación”, que, dijo, ha permitido al oficialismo desmantelar instituciones democráticas.

“El crimen organizado tiene tanto poder que incluso ha tenido candidatas y candidatos en procesos recientes. Eso se tiene que acabar ya en este país”, advirtió el diputado, al recordar que integrantes del propio oficialismo reconocieron irregularidades en la elección judicial pasada.

Respecto a la posibilidad de que estos temas se integren en una eventual reforma electoral, Lixa señaló que el PAN votaría a favor de dichos puntos, aunque aclaró que cualquier iniciativa deberá analizarse en su conjunto.

“Esos son tres temas centrales, ineludibles si realmente se quiere construir una reforma electoral que beneficie el derecho de la ciudadanía. Si estos tres temas se anotan, estos tres temas los votamos a favor”, dijo.