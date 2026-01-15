Acusan en propuesta de la 4T una “ley Maduro”

La reforma electoral impulsada por Morena desató una ola de críticas entre los senadores de oposición, quienes la calificaron como una “ley Maduro” al considerar que busca “aniquilar la democracia en México y consolidar un régimen autoritario” mediante el control absoluto de las instituciones.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, denunció que el proyecto oficial persigue el “control total” de las elecciones mexicanas, después de que el Gobierno morenista ya se apoderó del Poder Judicial y desmanteló organismos autónomos clave.

“Esta no es una reforma electoral. Esta, para nosotros, es la ley Maduro que el Gobierno de Morena quiere instaurar en México. Esta iniciativa va más allá de una simple reforma electoral y representa un riesgo de concentración de poder similar al modelo venezolano”, sentenció el panista, quien advirtió que los temas propuestos por el oficialismo son “meros distractores” de su verdadera agenda.

El Dato: la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, anunció que hoy dialogará con la consejera Guadalupe Taddei para hablar de las coincidencias entre las propuestas.

El legislador panista trazó una ruta que incluye la “fraudulenta elección” del Poder Judicial, seguida de la desaparición de organismos como el Coneval, la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Inai.

“Ya acabaron con el amparo como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al Gobierno. Fueron por la Fiscalía General de la República y lo único que les falta para tener el control total es el Instituto Nacional Electoral (INE) y el control de las elecciones”, denunció.

Reveló que detrás de la reforma y la posible revocación de mandato hay “miedo de Morena”, pues el Gobierno y el partido han perdido entre 15 y 17 puntos de aprobación en el último año. Respecto a la inclusión de la mandataria Claudia Sheinbaum en la boleta electoral de 2027, dijo: “La probabilidad de que se le revoque el mandato a la Presidenta es altísimo”.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta, coincidió en calificar la propuesta como una “ley Maduro” que busca “aniquilar la democracia en México”.

El priista advirtió que Morena pretende apoderarse del INE: “Tienen el Poder Ejecutivo, ya tienen el Poder Judicial y ahora van por el Poder Legislativo. 100 por ciento. Y una reforma electoral a modo, la ley Maduro. Si esta reforma pasa como quiere Morena, la democracia tiene sus días contados”.

El legislador criticó la propuesta de eliminar diputados plurinominales y el financiamiento público a partidos, calificándola como “una buena venta de Morena a la opinión pública” que esconde un objetivo más oscuro: “Ellos tienen el dinero del huachicol fiscal, ellos tienen el dinero del Gobierno, ellos tienen todas las secretarías para hacer campañas a modo y orientar triunfo electoral”.

El senador priista advirtió sobre las declaraciones de Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien afirmó que “el INE no tiene por qué ser autónomo”.

“Se apoderaron del INE. El gobierno de Morena tiene puros afines y van a ser un organismo de INE 100 por ciento morenista y prácticamente con eso ellos van a decidir quién gana y quién pierde.

“Lo que quiere Morena es apoderarse de todo y decidir quién gana, quién pierde y obviamente quién participa y quién no participa para que nadie los moleste en esta sombrilla que hablan de democracia, pero es autoritarismo y una dictadura igual, igual que la de Maduro en Venezuela”, concluyó.

Rechazo ı Foto: Especial

Condicionan apoyo y advierten sobre riesgos

› Por Claudia Arellano

EL COORDINADOR del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, recordó que hasta el momento no existe una propuesta formal de reforma electoral por parte del oficialismo, por lo que su partido fijará su postura únicamente cuando exista un proyecto concreto y oficial, pues por ahora, los distintos planteamientos difundidos son sólo una “especulación”.

“Yo no voy a ser quien genere una opinión sobre lo que no existe”, subrayó previo a la sesión de la Comisión Permanente, al tiempo que pidió al bloque gobernante resolver primero sus diferencias internas antes de presentar una iniciativa.

17 gubernaturas se renovarán en la elección de 2027

Lixa Abimerhi afirmó que, hasta ahora, el PAN es el único grupo parlamentario que ha puesto sobre la mesa propuestas claras en materia electoral, centradas en tres ejes fundamentales: frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, cortar el financiamiento ilícito de campañas —en particular el proveniente del huachicol fiscal— y eliminar lo que calificó como el “fraude de la sobrerrepresentación”, que, dijo, ha permitido al oficialismo desmantelar instituciones democráticas.

“El crimen organizado tiene tanto poder que incluso ha tenido candidatas y candidatos en procesos recientes. Eso se tiene que acabar ya en este país”, advirtió el diputado, al recordar que integrantes del propio oficialismo reconocieron irregularidades en la elección judicial pasada.

Respecto a la posibilidad de que estos temas se integren en una eventual reforma electoral, Lixa señaló que el PAN votaría a favor de dichos puntos, aunque aclaró que cualquier iniciativa deberá analizarse en su conjunto.

“Esos son tres temas centrales, ineludibles si realmente se quiere construir una reforma electoral que beneficie el derecho de la ciudadanía. Si estos tres temas se anotan, estos tres temas los votamos a favor”, dijo.