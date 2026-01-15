Pilgrim’s Pride alista inversión en México de 1,300 mdd, destaca Gobierno de CSP

Anuncio de directivos de Pilgrim’s Pride en la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno federal, informó que la empresa Pilgrim’s Pride realizará una inversión en México de mil 300 millones de dólares, que generará más de cuatro mil empleos directos en diversas entidades del país y permitirá que deje de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo.

Por medio de dicha intención, se realizarán obras de modernización, ampliación y apertura de las plantas de Pilgrim’s Pride en distintos puntos del país, con lo cual se espera incrementar la producción de pollo dentro del territorio nacional.

Al arranque de la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Economía subrayó que esta inversión abonará a uno de los objetivos del Plan México sobre el fortalecimiento al rubro alimentario, debido a que con esto se dejarán de importar 35 por ciento de productos derivados del pollo, los cuales serán producidos dentro del país.

José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s Pride México, precisó que esta inversión se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.

De los mil 300 millones de dólares, 200 serán inyectados en sus plantas al norte del país, en los estados de Durango y Coahuila, en donde se modernizará una planta productiva, plantas procesadoras y se instalarán plantas de paneles solares y una planta de generación de biogas.

Otros 150 millones irán a los estados del centro, Querétaro e Hidalgo, con más modernizaciones de plantas por medio de tecnologías actualizadas en los equipos y los sistemas de producción.

Un total de 950 millones se invertirán al sur de Veracruz para duplicar la capacidad productiva en las plantas de alimento y las plantas incubadoras en una primera fase.

En la segunda, detalló, se instalará una planta procesadora nueva completa y posteriormente un centro productivo adicional en la zona del Istmo de Tehuantepec, en donde se abrirá una planta de alimentos nueva en una incubadora nueva.

En Campeche y Yucatán se contempla crecer la capacidad productiva, lo cual destacó que además permitirá generar empleos en estas zonas del país.

“Con toda esta inversión estamos muy contentos de reafirmar el compromiso con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con las comunidades donde estamos porque estamos llevando estamos generando con esto beneficios importantes para el país. Estamos generando cuatro mil empleos directos, más de cuatro mil empleos directos que tienen dos características. Primero,son empleos que llevan a las comunidades rurales donde, ustedes saben, no es fácil generar empleos. Entonces, nosotros estamos generando empleos en estas regiones”, dijo.

Destacó que con estas acciones se crecerá la capacidad productiva en 373 mil toneladas al año, lo que se traduce en un incremento del 38 por ciento.

“Adicionalmente, este esta inversión se alinea perfectamente con el plan México, de generar desarrollo en los polos donde más requiere el país y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país”, recalcó.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim’s Pride, destacó que la empresa está por cumplir 38 años en México. Aseguró que la inversión no sólo impactará en los objetivos del país, sino también un crecimiento para la empresa que representa.

Presentación de inversión en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

“Nuestra visión es ser la mejor empresa de nuestro sector, convencidos de que cuando hacemos las cosas bien, podemos seguir creciendo y generando oportunidades para un futuro mejor, tanto para nuestros colaboradores o para las comunidades donde tenemos presencia”, destacó.

