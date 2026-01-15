TEPJF valida prórrogas de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró válido que Morena no convocara a la renovación de la presidencia del Instituto Nacional de Formación Política, que hasta ahora dirige Rafael Barajas, también conocido como el Fisgón, hasta después de las elecciones de 2027.

Además, el tribunal ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que tome en cuenta los estatutos y lineamientos internos al momento de emitir resoluciones sobre el tema, pues múltiples militantes del partido ya se han inconformado ante el órgano rector sin que éste validara sus denuncias.

En sesión pública, a propuesta del magistrado presidente, Gilberto Bátiz García, y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior determinó que la militancia de Morena se encuentra legitimada y cuenta con interés para controvertir actos al interior del partido, en los que consideren que no se cumplió lo previsto en los estatutos, como es el caso de los plazos dispuestos para la renovación de un cargo de dirección del órgano de formación nacional del partido.

Además, señaló que Morena tenía las facultades para aprobar la prórroga “de conformidad con el contexto extraordinario que prevalece al interior del partido, la situación de desfase en la renovación de diversos órganos internos y la necesidad de garantizar la continuidad de las tareas de organización durante los procesos electorales de 2025 a 2027”.

Si bien los equipos de los 32 comités ejecutivos estatales de Morena fueron electos en 2022 para mantenerse hasta septiembre de 2025, el Consejo Nacional —encabezado por el gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño— ordenó prorrogar su mandato hasta el 1 de octubre de 2027 para “garantizar la continuidad de las tareas de organización durante los procesos electorales de 2025 y 2027”, a los que calificó como “circunstancias extraordinarias”.