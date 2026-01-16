Alertas por caso Campeche

Y es el caso de la cuestionada detención y posterior destitución de José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el que ha provocado preocupación e indignación. Y es que la persecución que, se acusó no hace mucho, alcanzó a periodistas en esa entidad ahora se ha extendido a los académicos. Así lo denunciaron más de 80 profesores e investigadores de diversas instituciones de educación superior del país, quienes aseguraron que se reprime a quienes mantienen una actitud crítica ante la intención de gobiernos de ejercer un control absoluto del poder. Además, pidieron que el juicio a Abud sea justo y que se respete la autonomía de la casa de estudios. Con su desplegado, los investigadores encienden las alertas para que este tipo de acciones, de las que en este caso se señala al gobierno de la morenista Layda Sansores, no se repliquen en otros lados. Sería muy grave.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Otro mexicano muerto bajo custodia del ICE