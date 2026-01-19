En medio del debate público por la reforma electoral, en el PRI no pierden la esperanza de un eventual renacimiento político. Así lo dejó ver su dirigente nacional, Alejandro Moreno, durante un encuentro con la militancia en Durango, uno de los pocos estados que aún gobierna el tricolor y al que, nos comentan, buscaría tomar como asidero. Ahí, Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI está listo para competir en 2027 y 2030, sin descartar hacerlo en solitario o mediante alianzas. El mensaje también se leyó como una señal hacia la oposición, ahora que Morena impulsa cambios al sistema electoral y los partidos opositores buscan reacomodarse y tomar posiciones con el mejor postor. Desde el priismo se asegura que, pese a los pronósticos adversos, el tricolor no quiere resignarse a la marginalidad política y apuesta a reconstruirse “desde lo local” para volver a competir a nivel nacional. La gran duda es si le alcanzará no en local, sino en lo nacional.

