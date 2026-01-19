¿Qué hizo Alejandro Rosales Castillo, uno de los más buscados por el FBI detenido en Pachuca?

En Pacucha se registró la captura de uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI desde 2017, se ofrecía recompensa de cientos de miles de dólares a quien diera información para su captura.

Este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de Alejandro “N”, quien era una persona dentro de la lista de los 10 más buscados del FBI de Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación de García Harfuch, esta detención fue el resultado de trabajos de inteligencia, así como el intercambio de información con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

¿Qué hizo Alejandro Castillo Rosales? ı Foto: Especial

Precisó que los elementos de la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, misma en la que pudieron detener a Alejandro “N”.

Alejandro era un fugitivo que contaba con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición debido a que es requerido por las autoridades de Carolina del Norte de Estados Unidos por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Recompensa que se pedía por Alejandro Rosales Castillo

Alejandro Rosales “N” es la persona número 516 de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos, debido a que presuntamente cometió asesinato en contra de quien era su compañera de trabajo en 2016.

Debido a esto, el FBI ofrecía una recompensa de 250 mil dólares a cualquier persona que otorgara información que pudiera servir para la captura de Alejandro “N” desde el 24 de octubre del 2017.

Ficha de captura de Alejandro Rosales Castillo ı Foto: Especial

De acuerdo con la información que se conoce, Alejandro “N” tenía 17 años de edad cuando trabajaba en un restautante ubicado en Carolina del Norte, en donde trabajaba con Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años de edad.

Sandy le prestó mil dólares a Alejandro “N”, con quien presuntamente tuvo una relación sentimental breve, por lo que en 2016 este habría enviado un mensaje de texto a Ly Le para poder encontrarse en un lugar y devolverle el dinero.

Sin embargo esto nunca pasó, pues el cuerpo de Sandy fue encontrado el 17 de agosto del 2016 en un área boscosa ubicada en el condado de Cabarrus con lesiones por disparo de arma de fuego.

Descripción y recompensa por Alejandro Rosales Castillo ı Foto: Especial

La información proporcionada por las autoridades señaló que encontraron el vehículo de Ly Le en Phoenix el 15 de agosto de 2016, y mediante cámaras se tuvo el registro de Castillo cruzando desde Nogales, Arizona para llegar a México acompañado de Ahmia Feaster, quien era su pareja sentimental.

Ahmia Feaster, de 19 años de edad, se entregó a las autoridades en octubre del 2016, y fue señalada por presuntamente perpretar el crimen, mientras que en 2017 se arrestó a Felipe Ulloa por complicidad, pero no se revelaron más detalles sobre su presunta participación.

