‘Si yo digo que te hinques, te hincas’, revelan malos tratos de exembajadora de México en Reino Unido.

La exembajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco, fue señalada de malos tratos durante su gestión, los cuales se vieron reflejados en al menos 16 denuncias formales presentadas por personal de la embajada ante el Órgano Interno de Control (OIC) y el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el diario El País, la exembajadora incurrió en hostigamiento laboral sistemático, acoso, maltrato verbal y gritos. Además, se le acusó de intentar financiar fiestas y eventos sociales con fondos administrativos reservados para otros fines.

Las denuncias fueron presentadas por personal del Servicio Exterior Mexicano, trabajadores locales y contrataciones directas, quienes acusan a la funcionara de utilizar frases como:

“Si yo digo que te hinques, te hincas”

“Te subo en un avión y te largas”

El comportamiento de Josefa González-Blanco al frente de la embajada de México en Reino Unido provocó la salida de al menos 40 funcionarios, entre renuncias y rotaciones, lo que redujo la plantilla a menos de la mitad de su capacidad original.

Además, los afectados también señalaron que el trato de González-Blanco provocó afectaciones a su salud, así como un deterioro en las relaciones bilaterales México-Reino Unido, según una investigación publicada por El País México.

La representante de México en el Reino Unido dejó el cargo el pasado 7 de enero del 2026. En su lugar, se anunció, quedará el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Cabe señalar que no es la primera vez que González-Blanco se ve envuelta en la polémica. En el año 2018, renunció a la Secretaría de Medio Ambiente tras un incidente de prepotencia en un vuelo comercial.

El caso de las denuncias en contra de la exembajadora de México en el Reino Unido fue ampliamente difundido, debido a las críticas al sistema de nombramientos políticos en el Servicio Exterior Mexicano y la opacidad en el manejo de quejas internas.

